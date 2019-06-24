У Володимирі-Волинському виявили юдейський надгробний камінь. ФОТО
Сьогодні, 04:03
22-го вересня в районі сільгоспхімії у Володимирі-Волинському під час земляних робіт виявили юдейський надгробний камінь «мацейви».
Про це повідомив Олександр Стемковський у фейсбуці, пише БУГ.
“Цікава знахідка! Щойно, в районі сільгоспхімії, під час земляних робіт, які проводить Сергій Білик, виявили цікавий артефакт. На місце знахідки виїхала експедиція з Володимир-Волинського історичного музею у складі наукових співробітників Богдан Янович і Олександр Стемковський. При огляді знахідки встановил, що це юдейський надгробний камінь «мацейви».
На ньому зображено підсвічник, з п‘ятьма свічками, а також текст на івриті. Мацейви оздоблений рослинним орнаментом! Даний експонат науковими співробітниками доставили до Володимир-Волинського історичного музею”, – йдеться у дописі.
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Про це повідомив Олександр Стемковський у фейсбуці, пише БУГ.
“Цікава знахідка! Щойно, в районі сільгоспхімії, під час земляних робіт, які проводить Сергій Білик, виявили цікавий артефакт. На місце знахідки виїхала експедиція з Володимир-Волинського історичного музею у складі наукових співробітників Богдан Янович і Олександр Стемковський. При огляді знахідки встановил, що це юдейський надгробний камінь «мацейви».
На ньому зображено підсвічник, з п‘ятьма свічками, а також текст на івриті. Мацейви оздоблений рослинним орнаментом! Даний експонат науковими співробітниками доставили до Володимир-Волинського історичного музею”, – йдеться у дописі.
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