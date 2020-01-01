Ранок 23 вересня: в Україні – 3 497 нових випадків коронавірусу, на Волині – 101
Сьогодні, 09:03
За останню добу в Україні виявили 3 497 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 23 вересня сягнула 184 734.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили Харківській (403), Тернопільській (337) областях та місті Києві (307).
На щастя, 1 769 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 81 670 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 63 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 705.
На Волині загалом захворіл0 7 132 людини, з них за останню добу - 101. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 150 людей.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили Харківській (403), Тернопільській (337) областях та місті Києві (307).
На щастя, 1 769 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 81 670 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 63 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 705.
На Волині загалом захворіл0 7 132 людини, з них за останню добу - 101. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 150 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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