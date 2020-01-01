вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 23 вересня: в Україні – 3 497 нових випадків коронавірусу, на Волині – 101

Ранок 23 вересня: в Україні – 3 497 нових випадків коронавірусу, на Волині – 101
За останню добу в Україні виявили 3 497 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 23 вересня сягнула 184 734.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили Харківській (403), Тернопільській (337) областях та місті Києві (307).

На щастя, 1 769 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 81 670 українців.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 63 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 705.

На Волині загалом захворіл0 7 132 людини, з них за останню добу - 101. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 150 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, РНБО, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
8 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
22 вересень, 13:48
У МОЗ пояснили причини затримки результатів тестів на коронавірус
22 вересень, 12:20
Троє лучан померли від ускладнень коронавірусу: усі – віком понад 60 років
22 вересень, 11:45
На Волині збільшилася кількість хворих на COVID-19
21 вересень, 18:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 23 вересня
Сьогодні, 09:05
Ранок 23 вересня: в Україні – 3 497 нових випадків коронавірусу, на Волині – 101
Сьогодні, 09:03
У Луцькому НТУ відкрили майстерню робототехніки. ФОТО
Сьогодні, 08:11
На Закарпатті викрили чоловіка, який закликав до повалення влади в Україні
Сьогодні, 07:36
Схожі новини
Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64 Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64
14 вересень, 09:08
Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54 Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54
31 серпень, 08:56
Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47 Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47
30 серпень, 09:05
Новий антирекорд: в Україні – 2 438 випадків коронавірусу за добу, на Волині – 52 Новий антирекорд: в Україні – 2 438 випадків коронавірусу за добу, на Волині – 52
28 серпень, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині горів бус
Сьогодні, 09:21
 0
23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 23 вересня
Сьогодні, 09:05
 0
Ранок 23 вересня: в Україні – 3 497 нових випадків коронавірусу, на Волині – 101
Сьогодні, 09:03
 0
У Луцькому НТУ відкрили майстерню робототехніки. ФОТО
Сьогодні, 08:11
 0
Медіа
відео
1/8