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Курс валют у Луцьку на 23 вересня

Курс валют у Луцьку на 23 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.069, а продаж – 28.334.

Євро при купівлі становить – 32.775, продажу – 33.338.

Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.380.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.811, продаж – 7.532.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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