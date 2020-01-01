Курс валют у Луцьку на 23 вересня





Євро при купівлі становить – 32.775, продажу – 33.338.



Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.380.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.811, продаж – 7.532.



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