У місті на Волині горів бус





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Рятувальники ДПРЧ-3 Управління ДСНС у Волинській області прибули о 19:42.



Пожежу ліквідували первинними засобами пожежогасіння. Вогонь пошкодив відсік двигуна та салон автомобіля.



Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 22 вересня, о 19:32 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Volkswagen Transporter в місті Рожище.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Рятувальники ДПРЧ-3 Управління ДСНС у Волинській області прибули о 19:42.Пожежу ліквідували первинними засобами пожежогасіння. Вогонь пошкодив відсік двигуна та салон автомобіля.Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію