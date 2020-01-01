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У місті на Волині горів бус

У місті на Волині горів бус
Учора, 22 вересня, о 19:32 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Volkswagen Transporter в місті Рожище.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Рятувальники ДПРЧ-3 Управління ДСНС у Волинській області прибули о 19:42.

Пожежу ліквідували первинними засобами пожежогасіння. Вогонь пошкодив відсік двигуна та салон автомобіля.

Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.

Фото ілюстративне

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Теги: Volkswagen Transporter, Рожище, пожежа
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