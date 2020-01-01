У місті на Волині горів бус

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Учора, 22 вересня, о 19:32 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Volkswagen Transporter в місті Рожище.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Рятувальники ДПРЧ-3 Управління ДСНС у Волинській області прибули о 19:42.
Пожежу ліквідували первинними засобами пожежогасіння. Вогонь пошкодив відсік двигуна та салон автомобіля.
Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Рятувальники ДПРЧ-3 Управління ДСНС у Волинській області прибули о 19:42.
Пожежу ліквідували первинними засобами пожежогасіння. Вогонь пошкодив відсік двигуна та салон автомобіля.
Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
Фото ілюстративне
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