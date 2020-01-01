вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі до 6 років тюрми засудили українця, який п’яним скоїв смертельну аварію

У Польщі до 6 років тюрми засудили українця, який п’яним скоїв смертельну аварію
Суд у Польщі засудив 22-річного громадянина України до шести років ув’язнення та довічної заборони на керування транспортними засобами за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої загинули дві людини.

Про це у повідомив голова Районного суду у місті Кемпно Алєксандер Дзівінський, - пише Польське радіо.

Крім того, засуджений повинен теж виплатити по 10 тисяч злотих потерпілим родинам.

Автотроща трапилася 3 листопада 2019 року на автодорозі у Кемпінському повіті у Великопольському воєводстві.

Під час розслідування з’ясували, що авто марки Volskwagen Passat з’їхало з дороги та влетіло у придорожнє дерево. На місці загинули двоє чоловіків у віці 31 та 39 років, обидва – жителі ґміни Ленка-Опатовська.

За кермом був 22-річний громадянин України, якого у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні у місті Кемпно. Обстеження показало у нього в крові 2,7 проміле алкоголю.

За словами слідства, перед автротрощею він неодноразово сідав за кермо і тим самим шляхом їздив на сусідню автозаправну станцію за алкоголем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Польща, українець, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А Епіфанович коли понесе за скоєне відповідальність???
Відповісти
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ігор Чайка: «Ковель – місто великих можливостей! Цим час скористатися»
Сьогодні, 10:10
У Луцьку планують запустити новий автобусний маршрут
Сьогодні, 10:07
У Польщі до 6 років тюрми засудили українця, який п’яним скоїв смертельну аварію
Сьогодні, 09:46
У місті на Волині горів бус
Сьогодні, 09:21
23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
У Польщі в аварії загинув 25-річний хлопець з України У Польщі в аварії загинув 25-річний хлопець з України
22 вересень, 14:05
У Польщі молодий українець за кермом елітної автівки потрапив у аварію. ФОТО У Польщі молодий українець за кермом елітної автівки потрапив у аварію. ФОТО
19 серпень, 16:19
У Польщі українець за кермом BMW врізався у дерево і втік з місця аварії У Польщі українець за кермом BMW врізався у дерево і втік з місця аварії
09 червень, 12:30
В аварії у Польщі загинув українець В аварії у Польщі загинув українець
30 травень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині внаслідок коронавірусу помер 78-річний чоловік
Сьогодні, 11:00
 0
Чим займатиметься новий перший заступник Погуляйка та які райони за ним «закріпили»
Сьогодні, 10:55
 0
Дві смерті і 101 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:38
 0
У Туреччині врятували українського альпініста
Сьогодні, 10:35
 0
Ігор Чайка: «Ковель – місто великих можливостей! Цим час скористатися»
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8