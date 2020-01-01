У Польщі до 6 років тюрми засудили українця, який п’яним скоїв смертельну аварію
Сьогодні, 09:46
Суд у Польщі засудив 22-річного громадянина України до шести років ув’язнення та довічної заборони на керування транспортними засобами за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої загинули дві людини.
Про це у повідомив голова Районного суду у місті Кемпно Алєксандер Дзівінський, - пише Польське радіо.
Крім того, засуджений повинен теж виплатити по 10 тисяч злотих потерпілим родинам.
Автотроща трапилася 3 листопада 2019 року на автодорозі у Кемпінському повіті у Великопольському воєводстві.
Під час розслідування з’ясували, що авто марки Volskwagen Passat з’їхало з дороги та влетіло у придорожнє дерево. На місці загинули двоє чоловіків у віці 31 та 39 років, обидва – жителі ґміни Ленка-Опатовська.
За кермом був 22-річний громадянин України, якого у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні у місті Кемпно. Обстеження показало у нього в крові 2,7 проміле алкоголю.
За словами слідства, перед автротрощею він неодноразово сідав за кермо і тим самим шляхом їздив на сусідню автозаправну станцію за алкоголем.
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Про це у повідомив голова Районного суду у місті Кемпно Алєксандер Дзівінський, - пише Польське радіо.
Крім того, засуджений повинен теж виплатити по 10 тисяч злотих потерпілим родинам.
Автотроща трапилася 3 листопада 2019 року на автодорозі у Кемпінському повіті у Великопольському воєводстві.
Під час розслідування з’ясували, що авто марки Volskwagen Passat з’їхало з дороги та влетіло у придорожнє дерево. На місці загинули двоє чоловіків у віці 31 та 39 років, обидва – жителі ґміни Ленка-Опатовська.
За кермом був 22-річний громадянин України, якого у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні у місті Кемпно. Обстеження показало у нього в крові 2,7 проміле алкоголю.
За словами слідства, перед автротрощею він неодноразово сідав за кермо і тим самим шляхом їздив на сусідню автозаправну станцію за алкоголем.
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Коментарі 1
А Епіфанович коли понесе за скоєне відповідальність???
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