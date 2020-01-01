Замовте дві піци і отримайте подарунок: у «StrikeCity» запустили цікаву акцію*
Сьогодні, 11:12
Для любителів піци у «StrikeCity» запустили вигідну акцію – при замовленні будь-яких двох піц, літр соку «йде» у подарунок за 1 гривню.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Акція діятиме до 30 вересня 2020 року.
«StrikeCity» знаходиться на 3 поверсі ТРЦ «ПортСіті».
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Акція діятиме до 30 вересня 2020 року.
«StrikeCity» знаходиться на 3 поверсі ТРЦ «ПортСіті».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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