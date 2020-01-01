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Замовте дві піци і отримайте подарунок: у «StrikeCity» запустили цікаву акцію*

Замовте дві піци і отримайте подарунок: у «StrikeCity» запустили цікаву акцію*
Для любителів піци у «StrikeCity» запустили вигідну акцію – при замовленні будь-яких двох піц, літр соку «йде» у подарунок за 1 гривню.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Акція діятиме до 30 вересня 2020 року.

«StrikeCity» знаходиться на 3 поверсі ТРЦ «ПортСіті».

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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