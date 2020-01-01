Замовте дві піци і отримайте подарунок: у «StrikeCity» запустили цікаву акцію*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Акція діятиме до 30 вересня 2020 року.



«StrikeCity» знаходиться на 3 поверсі ТРЦ «ПортСіті».



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