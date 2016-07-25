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У Туреччині врятували українського альпініста

У Туреччині врятували українського альпініста
У Туреччині спустили з гір українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказик, що у провінції Нігде.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Після цього він зміг повідомити, що потребує допомоги.

45-річний чоловіка відвезли до лікарні в Чамарди. Повідомляють, що він почуває себе добре.

До слова, вершина Демірказик, висота якої - 3756 метрів над рівнем моря, є найвищою або однією з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили у 1927 році.

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Теги: Туреччина, українець, альпініст
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