У Туреччині врятували українського альпініста
Сьогодні, 10:35
У Туреччині спустили з гір українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказик, що у провінції Нігде.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.
Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Після цього він зміг повідомити, що потребує допомоги.
45-річний чоловіка відвезли до лікарні в Чамарди. Повідомляють, що він почуває себе добре.
До слова, вершина Демірказик, висота якої - 3756 метрів над рівнем моря, є найвищою або однією з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили у 1927 році.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.
Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Після цього він зміг повідомити, що потребує допомоги.
45-річний чоловіка відвезли до лікарні в Чамарди. Повідомляють, що він почуває себе добре.
До слова, вершина Демірказик, висота якої - 3756 метрів над рівнем моря, є найвищою або однією з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили у 1927 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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