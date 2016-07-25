У Туреччині врятували українського альпініста





Як пише "



Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Після цього він зміг повідомити, що потребує допомоги.



45-річний чоловіка відвезли до лікарні в Чамарди. Повідомляють, що він почуває себе добре.



До слова, вершина Демірказик, висота якої - 3756 метрів над рівнем моря, є найвищою або однією з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили у 1927 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині спустили з гір українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказик, що у провінції Нігде.Як пише " Європейська правда" , про це повідомляє Anadolu.Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Після цього він зміг повідомити, що потребує допомоги.45-річний чоловіка відвезли до лікарні в Чамарди. Повідомляють, що він почуває себе добре.До слова, вершина Демірказик, висота якої - 3756 метрів над рівнем моря, є найвищою або однією з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили у 1927 році.

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