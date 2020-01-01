Дві смерті і 101 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:38
За останню добу на Волині зареєстрували 101 новий випадок захворювання на COVID-19.
Одужало - 66 осіб, померло – 2 особи (мешканець м. Нововолинськ та мешканець Ратнівського району), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 15, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 8, Іваничівський район – 11, Володимир – Волинський район – 10, Горохівський район – 3, Камінь – Каширський район – 1, Ківерцівський район – 3, Ковельський район – 15, Локачинський район – 1, Любомльський район – 2, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 3, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 1, Турійський район – 11.
Загалом станом на 23 вересня в області зареєстрували 7132 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 452 у дітей та 815 у медичних працівників. Одужало 4933 особи, з них 318 дітей та 605 медичних працівників. 152 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1862 (в т. ч. 44 летальних)
• Луцький район – 792 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 475 (в т. ч. 12 летальних)
• Іваничівський район – 143
• Володимир-Волинський район – 540 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 326 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 298 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 704 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 514 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 61
• Любомльський район – 102 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –237 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 394 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 232 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 144 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 122 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 46024 особи. В тому числі за останню добу обстежено 539 осіб.
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Одужало - 66 осіб, померло – 2 особи (мешканець м. Нововолинськ та мешканець Ратнівського району), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 15, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 8, Іваничівський район – 11, Володимир – Волинський район – 10, Горохівський район – 3, Камінь – Каширський район – 1, Ківерцівський район – 3, Ковельський район – 15, Локачинський район – 1, Любомльський район – 2, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 3, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 1, Турійський район – 11.
Загалом станом на 23 вересня в області зареєстрували 7132 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 452 у дітей та 815 у медичних працівників. Одужало 4933 особи, з них 318 дітей та 605 медичних працівників. 152 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1862 (в т. ч. 44 летальних)
• Луцький район – 792 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 475 (в т. ч. 12 летальних)
• Іваничівський район – 143
• Володимир-Волинський район – 540 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 326 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 298 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 704 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 514 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 61
• Любомльський район – 102 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –237 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 394 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 232 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 144 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 122 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 46024 особи. В тому числі за останню добу обстежено 539 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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