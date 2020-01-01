Дві смерті і 101 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 101 новий випадок захворювання на COVID-19.Одужало - 66 осіб, померло – 2 особи (мешканець м. Нововолинськ та мешканець Ратнівського району), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 15, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 8, Іваничівський район – 11, Володимир – Волинський район – 10, Горохівський район – 3, Камінь – Каширський район – 1, Ківерцівський район – 3, Ковельський район – 15, Локачинський район – 1, Любомльський район – 2, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 3, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 1, Турійський район – 11.Загалом станом на 23 вересня в області зареєстрували 7132 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 452 у дітей та 815 у медичних працівників. Одужало 4933 особи, з них 318 дітей та 605 медичних працівників. 152 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1862 (в т. ч. 44 летальних)• Луцький район – 792 (в т. ч. 13 летальних)• м. Нововолинськ – 475 (в т. ч. 12 летальних)• Іваничівський район – 143• Володимир-Волинський район – 540 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 326 (в т. ч. 6 летальних)• Камінь-Каширський район – 298 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 704 ( в т. ч. 14 летальних)• Ковельський район – 514 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 61• Любомльський район – 102 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –237 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 394 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 232 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 144 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 122 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 46024 особи. В тому числі за останню добу обстежено 539 осіб.