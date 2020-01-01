Чим займатиметься новий перший заступник Погуляйка та які райони за ним «закріпили»

18 вересня голова ОДА. Чоловік - родом із Луганщини, був заступником голови Маневицької райдержадміністрації.Очільник Волині розподілив обов'язки, які доведеться виконувати Сергію Мовенку на посаді, - йдеться у відповідному розпорядженні Юрія Погуляйка.Зокрема, Сергій Мовенко: Горохівський, Іваничівський, Любешівський, Маневицький, Старовижівський, Шацький.Так, перший заступник голови ОДА забезпечує реалізацію на території області державної політики з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, житлово-комунального господарства, внутрішньої політики, регіональної політики та децентралізації, державної політики з питань культури, релігій та національностей, молоді та спорту, роботи з дітьми.управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації;управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації;управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації;відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації;сектором з питань внутрішньої політики облдержадміністрації;службою у справах дітей облдержадміністрації.Головним управлінням Національної поліції в області;Управлінням Служби безпеки України в області;Волинською обласною прокуратурою;військовими частинами (установами) Збройних сил України, що дислокуються на території області;Луцьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.Координує діяльність:обласного військового комісаріату;філії державної установи «Центр пробації в області»;Сектору охорони режиму та нагляду у Волинській області ДКВС України Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області;Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в області;Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України;акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»;приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»;закладів культури, спортивних закладів, закладів захисту дітей, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;підприємств та організацій житлово-комунального господарства;обласних організацій (спілок) письменників (публіцистів), художників, об'єднань самодіяльних композиторів;обласних молодіжних громадсько-політичних та культурно-просвітницьких організацій;товариств і добровільних спортивних організацій.Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.Координує роботу Волинської Ради Церков.