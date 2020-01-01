Чим займатиметься новий перший заступник Погуляйка та які райони за ним «закріпили»
Сьогодні, 10:55
18 вересня голова ОДА Юрій Погуляйко представив свого першого заступника – Сергія Мовенка. Чоловік - родом із Луганщини, був заступником голови Маневицької райдержадміністрації.
Очільник Волині розподілив обов'язки, які доведеться виконувати Сергію Мовенку на посаді, - йдеться у відповідному розпорядженні Юрія Погуляйка.
Зокрема, Сергій Мовенко координуватиме такі райони: Горохівський, Іваничівський, Любешівський, Маневицький, Старовижівський, Шацький.
Так, перший заступник голови ОДА забезпечує реалізацію на території області державної політики з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, житлово-комунального господарства, внутрішньої політики, регіональної політики та децентралізації, державної політики з питань культури, релігій та національностей, молоді та спорту, роботи з дітьми.
Здійснює безпосереднє керівництво:
управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;
управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації;
управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;
управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації;
управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації;
відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації;
сектором з питань внутрішньої політики облдержадміністрації;
службою у справах дітей облдержадміністрації.
Забезпечує взаємодію з:
Головним управлінням Національної поліції в області;
Управлінням Служби безпеки України в області;
Волинською обласною прокуратурою;
військовими частинами (установами) Збройних сил України, що дислокуються на території області;
Луцьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.
Координує діяльність:
обласного військового комісаріату;
філії державної установи «Центр пробації в області»;
Сектору охорони режиму та нагляду у Волинській області ДКВС України Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області;
Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в області;
Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України;
акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»;
приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»;
закладів культури, спортивних закладів, закладів захисту дітей, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.
Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:
обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;
підприємств та організацій житлово-комунального господарства;
обласних організацій (спілок) письменників (публіцистів), художників, об'єднань самодіяльних композиторів;
обласних молодіжних громадсько-політичних та культурно-просвітницьких організацій;
товариств і добровільних спортивних організацій.
Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.
Координує роботу Волинської Ради Церков.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Після звільнення Щербак Погуляйко по-новому поділив обов’язки заступників і «закріпив» за ними райони. ПЕРЕЛІК
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Очільник Волині розподілив обов'язки, які доведеться виконувати Сергію Мовенку на посаді, - йдеться у відповідному розпорядженні Юрія Погуляйка.
Зокрема, Сергій Мовенко координуватиме такі райони: Горохівський, Іваничівський, Любешівський, Маневицький, Старовижівський, Шацький.
Так, перший заступник голови ОДА забезпечує реалізацію на території області державної політики з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, житлово-комунального господарства, внутрішньої політики, регіональної політики та децентралізації, державної політики з питань культури, релігій та національностей, молоді та спорту, роботи з дітьми.
Здійснює безпосереднє керівництво:
управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;
управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації;
управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;
управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації;
управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації;
відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації;
сектором з питань внутрішньої політики облдержадміністрації;
службою у справах дітей облдержадміністрації.
Забезпечує взаємодію з:
Головним управлінням Національної поліції в області;
Управлінням Служби безпеки України в області;
Волинською обласною прокуратурою;
військовими частинами (установами) Збройних сил України, що дислокуються на території області;
Луцьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.
Координує діяльність:
обласного військового комісаріату;
філії державної установи «Центр пробації в області»;
Сектору охорони режиму та нагляду у Волинській області ДКВС України Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області;
Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в області;
Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України;
акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»;
приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»;
закладів культури, спортивних закладів, закладів захисту дітей, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.
Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:
обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;
підприємств та організацій житлово-комунального господарства;
обласних організацій (спілок) письменників (публіцистів), художників, об'єднань самодіяльних композиторів;
обласних молодіжних громадсько-політичних та культурно-просвітницьких організацій;
товариств і добровільних спортивних організацій.
Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.
Координує роботу Волинської Ради Церков.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Після звільнення Щербак Погуляйко по-новому поділив обов’язки заступників і «закріпив» за ними райони. ПЕРЕЛІК
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