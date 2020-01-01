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Чим займатиметься новий перший заступник Погуляйка та які райони за ним «закріпили»

Чим займатиметься новий перший заступник Погуляйка та які райони за ним «закріпили»
18 вересня голова ОДА Юрій Погуляйко представив свого першого заступникаСергія Мовенка. Чоловік - родом із Луганщини, був заступником голови Маневицької райдержадміністрації.

Очільник Волині розподілив обов'язки, які доведеться виконувати Сергію Мовенку на посаді, - йдеться у відповідному розпорядженні Юрія Погуляйка.

Зокрема, Сергій Мовенко координуватиме такі райони: Горохівський, Іваничівський, Любешівський, Маневицький, Старовижівський, Шацький.

Так, перший заступник голови ОДА забезпечує реалізацію на території області державної політики з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, житлово-комунального господарства, внутрішньої політики, регіональної політики та децентралізації, державної політики з питань культури, релігій та національностей, молоді та спорту, роботи з дітьми.

Здійснює безпосереднє керівництво:

управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;
управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації;
управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;
управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації;
управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації;
відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації;
сектором з питань внутрішньої політики облдержадміністрації;
службою у справах дітей облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію з:
Головним управлінням Національної поліції в області;
Управлінням Служби безпеки України в області;
Волинською обласною прокуратурою;
військовими частинами (установами) Збройних сил України, що дислокуються на території області;
Луцьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.
Координує діяльність:
обласного військового комісаріату;
філії державної установи «Центр пробації в області»;
Сектору охорони режиму та нагляду у Волинській області ДКВС України Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області;
Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в області;
Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України;
акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»;
приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»;
закладів культури, спортивних закладів, закладів захисту дітей, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:

обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;
підприємств та організацій житлово-комунального господарства;
обласних організацій (спілок) письменників (публіцистів), художників, об'єднань самодіяльних композиторів;
обласних молодіжних громадсько-політичних та культурно-просвітницьких організацій;
товариств і добровільних спортивних організацій.

Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.

Координує роботу Волинської Ради Церков.

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Теги: ОДА, заступник, Мовенко
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