На Волині внаслідок коронавірусу помер 78-річний чоловік
Сьогодні, 11:00
У Волинській області за останню добу зареєстрували два летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції. Один із померлих - мешканець Нововолинська.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
У реанімації Володимир-Волинська помер 78-літній чоловік з Нововолинська, який був уражений коронавірусною інфекцією.
Загалом за останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 8 нових випадків коронавірусної хвороби. 6 людей одужали.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
У реанімації Володимир-Волинська помер 78-літній чоловік з Нововолинська, який був уражений коронавірусною інфекцією.
Загалом за останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 8 нових випадків коронавірусної хвороби. 6 людей одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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