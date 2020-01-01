На Волині внаслідок коронавірусу помер 78-річний чоловік





Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.



У реанімації Володимир-Волинська помер 78-літній чоловік з Нововолинська, який був уражений коронавірусною інфекцією.



Загалом за останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 8 нових випадків коронавірусної хвороби. 6 людей одужали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області за останню добу зареєстрували два летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції . Один із померлих - мешканець Нововолинська.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.У реанімації Володимир-Волинська помер 78-літній чоловік з Нововолинська, який був уражений коронавірусною інфекцією.Загалом за останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 8 нових випадків коронавірусної хвороби. 6 людей одужали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію