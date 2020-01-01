вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині внаслідок коронавірусу помер 78-річний чоловік

На Волині внаслідок коронавірусу помер 78-річний чоловік
У Волинській області за останню добу зареєстрували два летальні випадки внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції. Один із померлих - мешканець Нововолинська.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

У реанімації Володимир-Волинська помер 78-літній чоловік з Нововолинська, який був уражений коронавірусною інфекцією.

Загалом за останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 8 нових випадків коронавірусної хвороби. 6 людей одужали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині внаслідок коронавірусу помер 78-річний чоловік
Сьогодні, 11:00
Чим займатиметься новий перший заступник Погуляйка та які райони за ним «закріпили»
Сьогодні, 10:55
Дві смерті і 101 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:38
У Туреччині врятували українського альпініста
Сьогодні, 10:35
Ігор Чайка: «Ковель – місто великих можливостей! Цим час скористатися»
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Від ускладнень коронавірусу померла медсестра з Волині Від ускладнень коронавірусу померла медсестра з Волині
25 серпень, 16:31
Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку Обоє померлих від ускладнень коронавірусу за добу на Волині – люди пенсійного віку
25 серпень, 12:09
50 хворих, одна смерть: де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 23 серпня 50 хворих, одна смерть: де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 23 серпня
23 серпень, 10:04
На Волині від коронавірусу помер 89-річний чоловік На Волині від коронавірусу помер 89-річний чоловік
14 серпень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині внаслідок коронавірусу помер 78-річний чоловік
Сьогодні, 11:00
 0
Чим займатиметься новий перший заступник Погуляйка та які райони за ним «закріпили»
Сьогодні, 10:55
 0
Дві смерті і 101 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:38
 0
У Туреччині врятували українського альпініста
Сьогодні, 10:35
 0
Ігор Чайка: «Ковель – місто великих можливостей! Цим час скористатися»
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8