В Україні виростили найбільший у світі алмаз. ВІДЕО





Технологію, за якою це вдалося зробити, ретельно приховують від конкурентів. До лабораторії не допускають усіх працівників, - пише



Нині камінь-рекордсмен в Америці, де, після сертифікації на рекорд, його досі вивчають іноземні експерти. Роздивитися його можна лише на екрані комп`ютера. Досі найбільший вирощений алмаз був, певно, від 10 до 20 карат. Тобто 100 – це неймовірний стрибок.



"Коли кажеш людині 109 карат, він уявляє собі десь отаку цеглину, але насправді можу вам для прикладу показати камінь у 23 карати. І ви зможете оцінити, що камінь на 109 десь приблизно в 5 разів більший", — розповідає комерційна директорка заводу з вирощення алмазів Юлія Пушер, демонструючи знімки на комп`ютері.



Вирощують дорослі алмази з крихітних — діаметром десь 0,5 міліметра. Такі камінці можно назвати алмазними ембріонами: кожен містить у собі генетичний код. За допомогою хімічних речовин далі їх вирощують у міліметрові камінці, які далі у керамічній колбі переміщують до величезного пресу. Саме там під шаленою температурою камінь за місяці виростає до рекордного алмазу. Тиск надзвичайно високий — це як підійняти і перевернути Ейфелеву вежу й поставити на кінчик пальця.



Під кожним пресом маленьким алмазам створюють умови, схожі до тих, що на глибині сотні кілометрів у товщі землі. Однак, якщо там камінь росте мільйони років, то у лабораторії на це потрібно декілька тижнів.



Алмаз-рекордсмен природи — камінь "Кулліан" у понад три тисячі каратів. Таке ім`я дали на честь африканської шахти, де його знайшли на початку минулого століття. Згодом камінь розрізали на 9 частин, найбільші дві — прикрашають британський скіпетр і корону королеви.



А за 50 років після цього почали зрощувати штучні камінці. Українські юеліри ж ними зацікавилися зовсім нещодавно. Особливо, 2018 року, коли в США дозволили не вказувати походження алмазу, адже і з вирощеного, і з натурального виходить стовідсотковий діамант.



За словами президента Союзу ювелірів України Дмитра Видолоба, за своїми фізико-геммологічними властивостями лабораторно вирощені алмази нічим не відрізняються від натурального каменю. Ціна за них дешевша, тому що вирощення повністю контролюється людиною, і каміння не потрібно шукати у надрах. А ось Юлія Пушер каже, що вирощене — на 15-20% дешевше, "тому що це маркетинг", адже продукт лише нещодавно вивели на ринок.



Представники великих ювелірних домів поки не можуть змиритися зі штучними конкурентами. Однак саме в таких "екофрендлі" діамантах все частіше з`являються на червоних хідниках Леонардо Ді Капріо, Панелопа Круз і дружина британського принца Меган Маркл.



Поступово на ринку почали відмовлятися від слів "штучні" та "синтетичні". Тепер такі діаманти називають "рукотворні" або "вирощені", що, на думку ювелірів, додає їм неабиякої розкоші. Після народження алмази нарізають лазером та ограновують у звичайному цеху. Так вони перетворюються на діаманти. І перш ніж потрапити до крамниць, кожен з дорогоцінних каменів оцінюють на ідеальність.



Втім, рекордсмену, вирощеному в Україні стати діамантом схоже не доведеться. Алмаз у 109 каратів уже купили за пів мільйона доларів США. Порівняно з природними, ціна на яких сягає десятка мільйонів доларів, це дешево.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні виростили найбільший алмаз у світі — у 109 каратів. На перший погляд, темносірий камінь досить непримітний, але насправді це дорогоцінний та унікальний діамант, який потребує спеціальних умов для вирощення.Технологію, за якою це вдалося зробити, ретельно приховують від конкурентів. До лабораторії не допускають усіх працівників, - пише ТСН. Нині камінь-рекордсмен в Америці, де, після сертифікації на рекорд, його досі вивчають іноземні експерти. Роздивитися його можна лише на екрані комп`ютера. Досі найбільший вирощений алмаз був, певно, від 10 до 20 карат. Тобто 100 – це неймовірний стрибок."Коли кажеш людині 109 карат, він уявляє собі десь отаку цеглину, але насправді можу вам для прикладу показати камінь у 23 карати. І ви зможете оцінити, що камінь на 109 десь приблизно в 5 разів більший", — розповідає комерційна директорка заводу з вирощення алмазів Юлія Пушер, демонструючи знімки на комп`ютері.Вирощують дорослі алмази з крихітних — діаметром десь 0,5 міліметра. Такі камінці можно назвати алмазними ембріонами: кожен містить у собі генетичний код. За допомогою хімічних речовин далі їх вирощують у міліметрові камінці, які далі у керамічній колбі переміщують до величезного пресу. Саме там під шаленою температурою камінь за місяці виростає до рекордного алмазу. Тиск надзвичайно високий — це як підійняти і перевернути Ейфелеву вежу й поставити на кінчик пальця.Під кожним пресом маленьким алмазам створюють умови, схожі до тих, що на глибині сотні кілометрів у товщі землі. Однак, якщо там камінь росте мільйони років, то у лабораторії на це потрібно декілька тижнів.Алмаз-рекордсмен природи — камінь "Кулліан" у понад три тисячі каратів. Таке ім`я дали на честь африканської шахти, де його знайшли на початку минулого століття. Згодом камінь розрізали на 9 частин, найбільші дві — прикрашають британський скіпетр і корону королеви.А за 50 років після цього почали зрощувати штучні камінці. Українські юеліри ж ними зацікавилися зовсім нещодавно. Особливо, 2018 року, коли в США дозволили не вказувати походження алмазу, адже і з вирощеного, і з натурального виходить стовідсотковий діамант.За словами президента Союзу ювелірів України Дмитра Видолоба, за своїми фізико-геммологічними властивостями лабораторно вирощені алмази нічим не відрізняються від натурального каменю. Ціна за них дешевша, тому що вирощення повністю контролюється людиною, і каміння не потрібно шукати у надрах. А ось Юлія Пушер каже, що вирощене — на 15-20% дешевше, "тому що це маркетинг", адже продукт лише нещодавно вивели на ринок.Представники великих ювелірних домів поки не можуть змиритися зі штучними конкурентами. Однак саме в таких "екофрендлі" діамантах все частіше з`являються на червоних хідниках Леонардо Ді Капріо, Панелопа Круз і дружина британського принца Меган Маркл.Поступово на ринку почали відмовлятися від слів "штучні" та "синтетичні". Тепер такі діаманти називають "рукотворні" або "вирощені", що, на думку ювелірів, додає їм неабиякої розкоші. Після народження алмази нарізають лазером та ограновують у звичайному цеху. Так вони перетворюються на діаманти. І перш ніж потрапити до крамниць, кожен з дорогоцінних каменів оцінюють на ідеальність.Втім, рекордсмену, вирощеному в Україні стати діамантом схоже не доведеться. Алмаз у 109 каратів уже купили за пів мільйона доларів США. Порівняно з природними, ціна на яких сягає десятка мільйонів доларів, це дешево.

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