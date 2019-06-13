У центрі Луцька біля гімназії збили двох неповнолітніх. ФОТО





Про це



Сьогодні, 23 вересня, близько 10:20 на проспекті Волі за пішохідним переходом біля гімназії №4 автомобіль Hyundai збив двох неповнолітніх.



На місці аварії прибули два екіпажі патрульних та “швидкої”. Постраждалих госпіталізували.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі біля гімназії №4 водійка збила двох неповнолітніх.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Сьогодні, 23 вересня, близько 10:20 на проспекті Волі за пішохідним переходом біля гімназії №4 автомобіль Hyundai збив двох неповнолітніх.На місці аварії прибули два екіпажі патрульних та “швидкої”. Постраждалих госпіталізували.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію