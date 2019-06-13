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У центрі Луцька біля гімназії збили двох неповнолітніх. ФОТО

У центрі Луцька біля гімназії збили двох неповнолітніх. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі біля гімназії №4 водійка збила двох неповнолітніх.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Сьогодні, 23 вересня, близько 10:20 на проспекті Волі за пішохідним переходом біля гімназії №4 автомобіль Hyundai збив двох неповнолітніх.

На місці аварії прибули два екіпажі патрульних та “швидкої”. Постраждалих госпіталізували.

Деталі – згодом.

У центрі Луцька біля гімназії збили двох неповнолітніх. ФОТО
У центрі Луцька біля гімназії збили двох неповнолітніх. ФОТО
У центрі Луцька біля гімназії збили двох неповнолітніх. ФОТО
У центрі Луцька біля гімназії збили двох неповнолітніх. ФОТО
У центрі Луцька біля гімназії збили двох неповнолітніх. ФОТО

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Теги: аварія, гімназія, Луцьк, діти
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Коментарі 1
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Не потрібно було знімати "лежачих поліцейських". Знову почалося...
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