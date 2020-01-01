У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом
Сьогодні, 11:45
У Луцьку на вулиці Львівській, поблизу автостанції №2, водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав у цистерну з газом.
Про це водій розповів кореспондентам Суспільного на місці аварії.
Аварія трапилася орієнтовно в 9-ій ранку 23 вересня на автозаправній станції. Водій Audi на місці ДТП розповів, що повертав на АЗС і його автівку занесло.
"Мене просто в праву сторону понесло і я не справився з керуванням, вдарився об бордюр, попав на газон і вже по траві мене потягнуло, машину під бочку", - розповідає чоловік.
Передня частина машини – пошкоджена, паркан біля цистерни з пропаном – збитий. Зі слів водія, ніхто не травмувався.
Керівниця заправки розповіла, що на місці була поліція та пожежні. Завдані збитки рахують.
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Про це водій розповів кореспондентам Суспільного на місці аварії.
Аварія трапилася орієнтовно в 9-ій ранку 23 вересня на автозаправній станції. Водій Audi на місці ДТП розповів, що повертав на АЗС і його автівку занесло.
"Мене просто в праву сторону понесло і я не справився з керуванням, вдарився об бордюр, попав на газон і вже по траві мене потягнуло, машину під бочку", - розповідає чоловік.
Передня частина машини – пошкоджена, паркан біля цистерни з пропаном – збитий. Зі слів водія, ніхто не травмувався.
Керівниця заправки розповіла, що на місці була поліція та пожежні. Завдані збитки рахують.
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