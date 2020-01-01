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У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом

У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом
У Луцьку на вулиці Львівській, поблизу автостанції №2, водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав у цистерну з газом.

Про це водій розповів кореспондентам Суспільного на місці аварії.

Аварія трапилася орієнтовно в 9-ій ранку 23 вересня на автозаправній станції. Водій Audi на місці ДТП розповів, що повертав на АЗС і його автівку занесло.

"Мене просто в праву сторону понесло і я не справився з керуванням, вдарився об бордюр, попав на газон і вже по траві мене потягнуло, машину під бочку", - розповідає чоловік.

Передня частина машини – пошкоджена, паркан біля цистерни з пропаном – збитий. Зі слів водія, ніхто не травмувався.

Керівниця заправки розповіла, що на місці була поліція та пожежні. Завдані збитки рахують.

У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом
У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом

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Теги: цистерна, газ, Луцьк, аварія
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