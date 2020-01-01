У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом





Про це водій розповів кореспондентам



Аварія трапилася орієнтовно в 9-ій ранку 23 вересня на автозаправній станції. Водій Audi на місці ДТП розповів, що повертав на АЗС і його автівку занесло.



"Мене просто в праву сторону понесло і я не справився з керуванням, вдарився об бордюр, попав на газон і вже по траві мене потягнуло, машину під бочку", - розповідає чоловік.



Передня частина машини – пошкоджена, паркан біля цистерни з пропаном – збитий. Зі слів водія, ніхто не травмувався.



Керівниця заправки розповіла, що на місці була поліція та пожежні. Завдані збитки рахують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській, поблизу автостанції №2, водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав у цистерну з газом.Про це водій розповів кореспондентам Суспільного на місці аварії.Аварія трапилася орієнтовно в 9-ій ранку 23 вересня на автозаправній станції. Водій Audi на місці ДТП розповів, що повертав на АЗС і його автівку занесло."Мене просто в праву сторону понесло і я не справився з керуванням, вдарився об бордюр, попав на газон і вже по траві мене потягнуло, машину під бочку", - розповідає чоловік.Передня частина машини – пошкоджена, паркан біля цистерни з пропаном – збитий. Зі слів водія, ніхто не травмувався.Керівниця заправки розповіла, що на місці була поліція та пожежні. Завдані збитки рахують.

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