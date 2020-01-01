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На Волині затримали хлопця з наркотиками, коли той повертався з посилкою додому

На Волині затримали хлопця з наркотиками, коли той повертався з посилкою додому
Поліцейські вилучили амфетамін у жителя Ковельського району. Наркотичні речовини правоохоронці вилучили у 23-річного жителя села Дубове.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в області спільно з дільничим офіцером поліції виявили чоловіка з наркотичними речовинами 22 вересня близько 18 години у селі Дубове Ковельського району. Наркозлочинець тільки забрав їх з поштового відділення та прямував додому. При собі він мав 25 грамів речовини рожевого кольору, зовні схожої на амфетамін.

Наркотики правоохоронці вилучили та направили на відповідні експертизи.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Тривають слідчі дії з метою виявлення всіх причетних до даного кримінального правопорушення.

За вчинення кримінального правопорушення чоловікові загрожує, зокрема, до п'яти років обмеження волі.

На Волині затримали хлопця з наркотиками, коли той повертався з посилкою додому

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Теги: наркотики, поліція Ковельський район
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