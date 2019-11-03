Відомий фільм українського режисера використали для політичної агітації на Волині
Сьогодні, 11:49
Український режисер Наріман Алієв написав у Twitter пост з обуренням, що його фільм "Додому" використовували для відкритого показу.
Цей показ організував активіст «Європейської Солідарності Волині» Сергій Заєць, який сказав, що глядачі були в захваті від фільму, передає Уніан.
"Тиждень без матів пішов по пі**і! Ти тут бл*ть жопу рвеш, щоб фільм легально подивилися люди, а вони у відкриту пі*дять кіно і використовують для політичної агітації", - написав Алієв.
Згодом на сторінці політичної сили у facebook з'явився допис із вибаченням за прикру ситуацію.
"Активіст "Європейської Солідарності Волині" Сергій Заяць організував для жителів села Озерце Волинської області в День українського кіно під відкритим небом перегляд фільму "Додому". На жаль, Сергій порушив авторські права. "Європейська Солідарність Волинь" приносить вибачення режисеру стрічки Наріману Алієву та всьому творчому колективу", - йдеться у тексті.
Довідково
"Додому" - український драматичний фільм 2019 року, повнометражний режисерський дебют Нарімана Алієва з Ахтемом Сеітаблаєвим у головній ролі. Світова прем'єра стрічки відбулася 22 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь в конкурсній програмі «Особливий погляд».
23 серпня 2019 року Український оскарівський комітет обрав драму Нарімана Алієва «Додому» у якості національного претендента від України на премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.
Сюжет: у кримського татарина Мустафи помирає його первісток - Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.
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Цей показ організував активіст «Європейської Солідарності Волині» Сергій Заєць, який сказав, що глядачі були в захваті від фільму, передає Уніан.
"Тиждень без матів пішов по пі**і! Ти тут бл*ть жопу рвеш, щоб фільм легально подивилися люди, а вони у відкриту пі*дять кіно і використовують для політичної агітації", - написав Алієв.
Згодом на сторінці політичної сили у facebook з'явився допис із вибаченням за прикру ситуацію.
"Активіст "Європейської Солідарності Волині" Сергій Заяць організував для жителів села Озерце Волинської області в День українського кіно під відкритим небом перегляд фільму "Додому". На жаль, Сергій порушив авторські права. "Європейська Солідарність Волинь" приносить вибачення режисеру стрічки Наріману Алієву та всьому творчому колективу", - йдеться у тексті.
Довідково
"Додому" - український драматичний фільм 2019 року, повнометражний режисерський дебют Нарімана Алієва з Ахтемом Сеітаблаєвим у головній ролі. Світова прем'єра стрічки відбулася 22 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь в конкурсній програмі «Особливий погляд».
23 серпня 2019 року Український оскарівський комітет обрав драму Нарімана Алієва «Додому» у якості національного претендента від України на премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.
Сюжет: у кримського татарина Мустафи помирає його первісток - Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.
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