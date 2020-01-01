Де у Луцьку та на Волині не буде світла 24 вересня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



9:00-17:00. ФОП Грицюк Наталія Іванівна Торговий павільйон с. Острівок вул. Шкартальна, м. Володимир-Волинський вул. Кн Олега 62-70; 81-105, с.Острівок вул.Шкартальна 1-49, 2-32.



Горохівський район



9:00-17:00. смт. Сенкевичівка:

вул. Лесі Українки

м. Горохів:

вул. Транспортна,

вул. Енергетична

Церква с. Скриголово, с. Скриголово: вул.Підберезна.



місто Луцьк



13:30 - 17:00. вул. Ярощука, Будівельників, С. Бандери, 15, 17, Потапова (частково). Також з 9:00 до 17:00 — на вул. Гречана, М. Вовчка, 2-44, 3-23, Даньшина, 32-38, 1-11, Гнідавська, 63а, 46-80, Черняховського (частково).



9:00 - 12:00. пр-ті Грушевського, 16.



Іваничівський район



9.30-17.00. Іваничі вул. Спортивна, І. Франка, Молодіжна, Незалежності, пр.Тихий.



10.00-17.00. ПП Новофрост с.Будятичі, Школа, ФОП Чмур, Дейнека, Ярема, Китайгородський, Музичук, Редько ФГ, Західовоч, ФОП Богдан, Повх, Нахватюк, Матіяш ,Бортнюк, Марчук, ПП Кисіль, с. Будятичі Космівка.



Камінь-Каширський район



09:00-17:00. Відсутні. М.К-Каширський вул..Східна, Нова Воля, Воля, провул. Воля.



Ковельський район



9:00-17:00. Доротищенська сільська Рада

Відділ освіти Ковельської районної державної

Адміністрації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ

СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"

Відділ освіти Ковельської

районної державної адміністрації

Свято-Дмитрівська церква

Ковельське МТМО

ФОП Денисюк Л.С

Дубівське споживче товариство

с.Гішин

ФОП Радзивилюк М.П.

АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ

СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"

ФОП Корсак С.С.

Ковельське РЖКП №2

ПП "Вторметсервіс"

ФО Міхаць В.Я.

ФОП Петрович П.В.

м.Ковель, вул. Брестська, вул..Річкова, вул.Зерова, вул.Ватутіна, вул..Театральна, вул.Ветеранів.



Локачинський район



9:00 – 17:00. с. Конюхи: Церква, с. Конюхи вул.Л.Українки, вул. Радянська. с.Кисилин: с/р, буд. Культури, с. Кисилин вул.40 річчя Перемоги, вул.Л.Українки (частково)



Любомльський та Шацький райони



10:00-17:00. с. Затишшя, Магазин, ФОП Гугля Н. П., Шеремета Любомльська філія ТзОВ "Завод Світязь", ФОП Пономаренко Наталія Вікторівна, ФОП Крисюкевич Адам Федорович, ФОП Клейзун Ольга Петрівна, ФОП Саган В.А., Комплекс Княжий, м. Любомль Укр армії. Прикордоників. Шевченка Гоголя Н. Ужвій Незалежності, смт. Шацьк вул. Б Хмельницького, с. Любомль вул. і провул,Машівська Володимирська.



Маневицький район



10:00-17:00. ФОП Зоря С.В. магазин, водонапірна башта, с. Галузія, СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, Колківське вище професійне училище, бібліотека, ФОП Горбач В.В. магазин, смт. Колки.



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Переспа (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м. Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.

с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.

с. Вітоніж торговий кіоск, с. Вітоніж вул.1 Травня, Миру.

с.Вітоніж вул. Першотравнева.

с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, с. Навіз вул. Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.

с. Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС, с. Літогоща вул. І. Франка, Лугова.

м. Рожище вул. Я. Мудрого

смт. Дубище вул. Польова.

с. Кобче (повністю)

с.Оленівка (повністю)

с.Оленівка (повністю)

с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня. с.Сокіл вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста.

с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок, с. Сокіл вул.Дружби, пр..Парковий, 8 Березня.



Старовижівський район



10:00-16:00. МТС,ВАТ Ковельмолоко, ФАП, Школа, Дитсадок, с.Журавлине вул Садова, Перемоги, Спортивна, Шуміка.



Турійський район



14:00-16:30. ТРСТ- магазин, ФОП Лівошук О.М. – магазин, церква, СКЗ, ФАП, Соловичівська с/р – клуб, дит.садок, школа, їдальня, с. Обеніжи вул.Тишика, Крисюка, СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков с.Растів, Дольськ, с. Туличів вул. Зелена, Центральна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»9:00-17:00. ФОП Грицюк Наталія Іванівна Торговий павільйон с. Острівок вул. Шкартальна, м. Володимир-Волинський вул. Кн Олега 62-70; 81-105, с.Острівок вул.Шкартальна 1-49, 2-32.9:00-17:00. смт. Сенкевичівка:вул. Лесі Українким. Горохів:вул. Транспортна,вул. ЕнергетичнаЦерква с. Скриголово, с. Скриголово: вул.Підберезна.13:30 - 17:00. вул. Ярощука, Будівельників, С. Бандери, 15, 17, Потапова (частково). Також з 9:00 до 17:00 — на вул. Гречана, М. Вовчка, 2-44, 3-23, Даньшина, 32-38, 1-11, Гнідавська, 63а, 46-80, Черняховського (частково).9:00 - 12:00. пр-ті Грушевського, 16.9.30-17.00. Іваничі вул. Спортивна, І. Франка, Молодіжна, Незалежності, пр.Тихий.10.00-17.00. ПП Новофрост с.Будятичі, Школа, ФОП Чмур, Дейнека, Ярема, Китайгородський, Музичук, Редько ФГ, Західовоч, ФОП Богдан, Повх, Нахватюк, Матіяш ,Бортнюк, Марчук, ПП Кисіль, с. Будятичі Космівка.09:00-17:00. Відсутні. М.К-Каширський вул..Східна, Нова Воля, Воля, провул. Воля.9:00-17:00. Доротищенська сільська РадаВідділ освіти Ковельської районної державноїАдміністрації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельськоїрайонної державної адміністраціїСвято-Дмитрівська церкваКовельське МТМОФОП Денисюк Л.СДубівське споживче товариствос.ГішинФОП Радзивилюк М.П.АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Корсак С.С.Ковельське РЖКП №2ПП "Вторметсервіс"ФО Міхаць В.Я.ФОП Петрович П.В.м.Ковель, вул. Брестська, вул..Річкова, вул.Зерова, вул.Ватутіна, вул..Театральна, вул.Ветеранів.9:00 – 17:00. с. Конюхи: Церква, с. Конюхи вул.Л.Українки, вул. Радянська. с.Кисилин: с/р, буд. Культури, с. Кисилин вул.40 річчя Перемоги, вул.Л.Українки (частково)10:00-17:00. с. Затишшя, Магазин, ФОП Гугля Н. П., Шеремета Любомльська філія ТзОВ "Завод Світязь", ФОП Пономаренко Наталія Вікторівна, ФОП Крисюкевич Адам Федорович, ФОП Клейзун Ольга Петрівна, ФОП Саган В.А., Комплекс Княжий, м. Любомль Укр армії. Прикордоників. Шевченка Гоголя Н. Ужвій Незалежності, смт. Шацьк вул. Б Хмельницького, с. Любомль вул. і провул,Машівська Володимирська.10:00-17:00. ФОП Зоря С.В. магазин, водонапірна башта, с. Галузія, СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, Колківське вище професійне училище, бібліотека, ФОП Горбач В.В. магазин, смт. Колки.9:00-17:00. с. Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м. Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.с. Вітоніж торговий кіоск, с. Вітоніж вул.1 Травня, Миру.с.Вітоніж вул. Першотравнева.с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, с. Навіз вул. Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.с. Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС, с. Літогоща вул. І. Франка, Лугова.м. Рожище вул. Я. Мудрогосмт. Дубище вул. Польова.с. Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня. с.Сокіл вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста.с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок, с. Сокіл вул.Дружби, пр..Парковий, 8 Березня.10:00-16:00. МТС,ВАТ Ковельмолоко, ФАП, Школа, Дитсадок, с.Журавлине вул Садова, Перемоги, Спортивна, Шуміка.14:00-16:30. ТРСТ- магазин, ФОП Лівошук О.М. – магазин, церква, СКЗ, ФАП, Соловичівська с/р – клуб, дит.садок, школа, їдальня, с. Обеніжи вул.Тишика, Крисюка, СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков с.Растів, Дольськ, с. Туличів вул. Зелена, Центральна.

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