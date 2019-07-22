У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО
Сьогодні, 12:34
У Луцькому міськрайонному суді з-під варти втік обвинувачений.
Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.
Подія сталася об 11.25. Чоловік був беззбройний. Зі слів свідків, він вирвався із зали суду та почав тікати. Його кинулися доганяти конвоїри, які відкрили попереджувальний вогонь. Проте це не зупинило втікача.
Як з'ясувалося, обвинуваченого вдалося-таки спіймати.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк підтвердив цю інформацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.
Подія сталася об 11.25. Чоловік був беззбройний. Зі слів свідків, він вирвався із зали суду та почав тікати. Його кинулися доганяти конвоїри, які відкрили попереджувальний вогонь. Проте це не зупинило втікача.
Як з'ясувалося, обвинуваченого вдалося-таки спіймати.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк підтвердив цю інформацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 5
Так тобі і треба. Жизь паднаказала))))
Хай посидить за все шо начворив. Не людина, а виродок!!!
Горохове. Бігло так шо аж сундалі позлітали))))
А хто це? Назви прізвище, бо знайоме обличчя, ала не можу пригадати.
а шо він натворив?
Останні новини
Біля гімназії у Луцьку збили двох дітей: деталі аварії
Сьогодні, 12:58
У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО
Сьогодні, 12:34
У Луцьку зник молодий чоловік. ФОТО
Сьогодні, 12:26