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У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО

У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО
У Луцькому міськрайонному суді з-під варти втік обвинувачений.

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.

Подія сталася об 11.25. Чоловік був беззбройний. Зі слів свідків, він вирвався із зали суду та почав тікати. Його кинулися доганяти конвоїри, які відкрили попереджувальний вогонь. Проте це не зупинило втікача.

Як з'ясувалося, обвинуваченого вдалося-таки спіймати.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк підтвердив цю інформацію.

У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО
У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО
У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО
У Луцьку обвинувачений втік із зали суду. ФОТО


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Теги: Луцьк, міськрайонний суд, втеча, обвинувачений
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Коментарі 5
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Так тобі і треба. Жизь паднаказала))))
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Хай посидить за все шо начворив. Не людина, а виродок!!!
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Горохове. Бігло так шо аж сундалі позлітали))))
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А хто це? Назви прізвище, бо знайоме обличчя, ала не можу пригадати.
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а шо він натворив?
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