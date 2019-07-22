У Луцьку підозрюваний втік із зали суду. ФОТО





Про це Інформаційному агенству Волинські Новини



Подія сталася об 11.25. Чоловік був беззбройний. Зі слів свідків, він вирвався із зали суду та почав тікати. Його кинулися доганяти конвоїри, які відкрили попереджувальний вогонь. Проте це не зупинило втікача.



Як з'ясувалося, підозрюваного вдалося-таки спіймати.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк підтвердив цю інформацію.







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