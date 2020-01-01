У Луцьку зник молодий чоловік. ФОТО
Сьогодні, 12:26
На Волині зник 33-річний мешканець Луцька Тучкевич Андрій Сергійович.
Про це повідомили друзі зниклого, пише "Т1".
Чоловіка востанє бачили в районі Балки в Луцьку.
Кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просять зателефонувати за номером 099-32-99-457.
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Про це повідомили друзі зниклого, пише "Т1".
Чоловіка востанє бачили в районі Балки в Луцьку.
Кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просять зателефонувати за номером 099-32-99-457.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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