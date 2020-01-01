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У Луцьку зник молодий чоловік. ФОТО

У Луцьку зник молодий чоловік. ФОТО
На Волині зник 33-річний мешканець Луцька Тучкевич Андрій Сергійович.

Про це повідомили друзі зниклого, пише "Т1".

Чоловіка востанє бачили в районі Балки в Луцьку.

Кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просять зателефонувати за номером 099-32-99-457.

У Луцьку зник молодий чоловік. ФОТО


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Теги: Луцьк, розшук
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