У Луцьку зник молодий чоловік. ФОТО

Тучкевич Андрій Сергійович.



Про це повідомили друзі зниклого,



Чоловіка востанє бачили в районі Балки в Луцьку.



Кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просять зателефонувати за номером 099-32-99-457.







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