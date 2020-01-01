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На Волині чоловіка обікрав пасажир-незнайомець, якого він вирішив підвезти додому

На Волині чоловіка обікрав пасажир-незнайомець, якого він вирішив підвезти додому
У понеділок, 21 вересня, до поліції звернувся 25-річний житель Любомльського району. Чоловік повідомив, що з його автомобіля викрали портмоне з грошовими коштами, банківською картою та документами.

Сталося це ще 15 вересня, коли він підібрав на зупинці громадського транспорту незнайому особу та вирішив підвезти її. Проте до поліції громадянин вирішив звернутися лише після того, як з його картки зняли гроші, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Працівники сектору кримінальної поліції спільно з дільничним офіцером поліції та групою реагування патрульної поліції оперативно розшукали зухвалого крадія. Чоловіка зафіксували камери відеоспостереження під час зняття готівки з банківської карти, також зловмисника впізнав потерпілий. Ним виявився 44-річний чоловік, який вчиняв в минулому схожі злочини.

За фактом злодіянь слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення офіційних документів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

На Волині чоловіка обікрав пасажир-незнайомець, якого він вирішив підвезти додому


Головне фото – ілюстративне.

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