У волинському місті майже пів сотні обдарованих школярів отримають іменні премії
Сьогодні, 13:32
46 ковельських школярів отримають іменні премії міського голови.
Про це йдеться у розрорядженні міського голови Ковеля Олега Кіндера, повідомляють на сайті мерії Ковеля.
Винагород удостоєні учні 2-11 класів з 10 навчальних закладів міста за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.
Серед ЗЗСО найбільше стипендіатів традиційно мають ліцей імені Олени Пчілки, ліцей № 3 імені Лесі Українки та заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11».
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Про це йдеться у розрорядженні міського голови Ковеля Олега Кіндера, повідомляють на сайті мерії Ковеля.
Винагород удостоєні учні 2-11 класів з 10 навчальних закладів міста за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.
Серед ЗЗСО найбільше стипендіатів традиційно мають ліцей імені Олени Пчілки, ліцей № 3 імені Лесі Українки та заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11».
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