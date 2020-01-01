У волинському місті майже пів сотні обдарованих школярів отримають іменні премії





Про це йдеться у розрорядженні міського голови Ковеля Олега Кіндера,



Винагород удостоєні учні 2-11 класів з 10 навчальних закладів міста за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.



Серед ЗЗСО найбільше стипендіатів традиційно мають ліцей імені Олени Пчілки, ліцей № 3 імені Лесі Українки та заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 46 ковельських школярів отримають іменні премії міського голови.Про це йдеться у розрорядженні міського голови Ковеля Олега Кіндера, повідомляють на сайті мерії Ковеля.Винагород удостоєні учні 2-11 класів з 10 навчальних закладів міста за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.Серед ЗЗСО найбільше стипендіатів традиційно мають ліцей імені Олени Пчілки, ліцей № 3 імені Лесі Українки та заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11».

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