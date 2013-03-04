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Волинянина у лісі вкусила змія

Волинянина у лісі вкусила змія
У Ковельському районі місцевого жителя у лісі вкусила змія.

Про це КовельPost повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.

Юрій Дідовський розповів, випадок укусу змії стався у лісі поблизу села Зелена Ковельського району.

З плазуном "зустрівся" ковельчанин під час збору грибів. Чоловік перебував на лікуванні у Ковельській центральній районній лікарні.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковельський район, змія, ліс
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