Волинянина у лісі вкусила змія
Сьогодні, 13:59
У Ковельському районі місцевого жителя у лісі вкусила змія.
Про це КовельPost повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.
Юрій Дідовський розповів, випадок укусу змії стався у лісі поблизу села Зелена Ковельського району.
З плазуном "зустрівся" ковельчанин під час збору грибів. Чоловік перебував на лікуванні у Ковельській центральній районній лікарні.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це КовельPost повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.
Юрій Дідовський розповів, випадок укусу змії стався у лісі поблизу села Зелена Ковельського району.
З плазуном "зустрівся" ковельчанин під час збору грибів. Чоловік перебував на лікуванні у Ковельській центральній районній лікарні.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина у лісі вкусила змія
Сьогодні, 13:59
Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання
Сьогодні, 13:01
Біля гімназії у Луцьку збили двох дітей: деталі аварії
Сьогодні, 12:58