Волинянина у лісі вкусила змія





Про це Юрій Дідковський.



Юрій Дідовський розповів, випадок укусу змії стався у лісі поблизу села Зелена Ковельського району.



З плазуном "зустрівся" ковельчанин під час збору грибів. Чоловік перебував на лікуванні у Ковельській центральній районній лікарні.



Головне фото - ілюстративне.

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