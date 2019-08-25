На Волині грибники знайшли у лісі боєприпаси





Так, напередодні поблизу села Туричани Турійського району жінка, яка збирала гриби, виявила у лісі заіржавілий предмет, схожий боєприпас. Тож вона зателефонувала до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.



Піротехніки виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 81-міліметрову мінометну міну. Ще один боєприпас, виявлений місцевим жителем поблизу села Новогрузьке Любомльського району, сапери ДСНС ідентифікували як 76-міліметровий артилерійський снаряд.



Міну та снаряд часів Другої Світової війни вилучили та знищили.





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