вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині грибники знайшли у лісі боєприпаси

На Волині грибники знайшли у лісі боєприпаси
Волинські сапери ДСНС знищили старі боєприпаси, які знайшли у лісі грибники.

Так, напередодні поблизу села Туричани Турійського району жінка, яка збирала гриби, виявила у лісі заіржавілий предмет, схожий боєприпас. Тож вона зателефонувала до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.

Піротехніки виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 81-міліметрову мінометну міну. Ще один боєприпас, виявлений місцевим жителем поблизу села Новогрузьке Любомльського району, сапери ДСНС ідентифікували як 76-міліметровий артилерійський снаряд.

Міну та снаряд часів Другої Світової війни вилучили та знищили.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грибники, ліс, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО
Сьогодні, 15:07
У пункті пропуску «Ягодин» зменшилися черги вантажівок
Сьогодні, 14:30
На Волині грибники знайшли у лісі боєприпаси
Сьогодні, 14:25
Волинянина у лісі вкусила змія
Сьогодні, 13:59
У волинському місті майже пів сотні обдарованих школярів отримають іменні премії
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
На Волині грибники знайшли у лісі снаряд. ФОТО На Волині грибники знайшли у лісі снаряд. ФОТО
25 серпень, 2019, 22:21
На Волині знайшли двох грибників, які заблукали у лісі На Волині знайшли двох грибників, які заблукали у лісі
25 жовтень, 2018, 11:07
На Волині грибники у лісі знайшли боєприпаси На Волині грибники у лісі знайшли боєприпаси
31 серпень, 2018, 11:22
Волинянина у лісі вкусила змія Волинянина у лісі вкусила змія
Сьогодні, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обвинувачений, який втік із залу суду у Луцьку, – син директорки ЦНАПу Лариси Карп’як
Сьогодні, 15:37
 0
Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020
Сьогодні, 15:34
 0
На Волині врятували птаха, який потрапив в браконьєрські сітки. ФОТО
Сьогодні, 15:07
 0
У пункті пропуску «Ягодин» зменшилися черги вантажівок
Сьогодні, 14:30
 0
На Волині грибники знайшли у лісі боєприпаси
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8