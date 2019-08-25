На Волині грибники знайшли у лісі боєприпаси
Сьогодні, 14:25
Волинські сапери ДСНС знищили старі боєприпаси, які знайшли у лісі грибники.
Так, напередодні поблизу села Туричани Турійського району жінка, яка збирала гриби, виявила у лісі заіржавілий предмет, схожий боєприпас. Тож вона зателефонувала до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.
Піротехніки виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 81-міліметрову мінометну міну. Ще один боєприпас, виявлений місцевим жителем поблизу села Новогрузьке Любомльського району, сапери ДСНС ідентифікували як 76-міліметровий артилерійський снаряд.
Міну та снаряд часів Другої Світової війни вилучили та знищили.
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Так, напередодні поблизу села Туричани Турійського району жінка, яка збирала гриби, виявила у лісі заіржавілий предмет, схожий боєприпас. Тож вона зателефонувала до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.
Піротехніки виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 81-міліметрову мінометну міну. Ще один боєприпас, виявлений місцевим жителем поблизу села Новогрузьке Любомльського району, сапери ДСНС ідентифікували як 76-міліметровий артилерійський снаряд.
Міну та снаряд часів Другої Світової війни вилучили та знищили.
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