«Я спішу», «мені здалося»: у Луцьку ловили пішоходів-порушників. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Волинські патрульні 23 вересня "полювали" на недобросовісних пішоходів. Вони провели профілактичну акцію і пояснили лучанам, до чого може призвести їхня легковажність.
Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
Розпочали відпрацювання з Київського майдану. За словами поліцейських, це одне із ТОП місць у Луцьку, де люди полюбляють перебігати дорогу поза пішохідним переходом. За півгодини тут зловили зо 20 порушників, яких не налякали ні поліція, ні камери журналістів.
Як це було — дивіться у репортажі.
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Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
Розпочали відпрацювання з Київського майдану. За словами поліцейських, це одне із ТОП місць у Луцьку, де люди полюбляють перебігати дорогу поза пішохідним переходом. За півгодини тут зловили зо 20 порушників, яких не налякали ні поліція, ні камери журналістів.
Як це було — дивіться у репортажі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 18:40