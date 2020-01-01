«Я спішу», «мені здалося»: у Луцьку ловили пішоходів-порушників. ВІДЕО





Про це



Розпочали відпрацювання з Київського майдану. За словами поліцейських, це одне із ТОП місць у Луцьку, де люди полюбляють перебігати дорогу поза пішохідним переходом. За півгодини тут зловили зо 20 порушників, яких не налякали ні поліція, ні камери журналістів.



Як це було — дивіться у репортажі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні 23 вересня "полювали" на недобросовісних пішоходів. Вони провели профілактичну акцію і пояснили лучанам, до чого може призвести їхня легковажність.Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".Розпочали відпрацювання з Київського майдану. За словами поліцейських, це одне із ТОП місць у Луцьку, де люди полюбляють перебігати дорогу поза пішохідним переходом. За півгодини тут зловили зо 20 порушників, яких не налякали ні поліція, ні камери журналістів.Як це було — дивіться у репортажі.

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