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Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020

Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг областей України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році, йдеться на сайті «Освіта.ua».

Так, за результатами ЗНО-2020 Волинь зайняла 4-те місце у рейтингу областей України. До слова, у минулому році Волинська область була у списку 12-ю. Бал ЗНО в області склав 124.3. У тестуванні взяли участь 7049 випускників шкіл області.

Області України у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих випускниками шкіл кожної області у 2020 році.

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Середнє значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування, розраховане як середнє арифметичне результатів всіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг «склав/не склав»). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення «0», тому значення середнього балу може складати менше 100 балів. Якщо випускник школи не з’явився для складання тесту, такий тест не враховувався під час розрахунку.

Випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2020 році, у рейтингу не враховані. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020
Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020

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Теги: ЗНО-2020, Волинь, рейтинг
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