МОЗ запровадило обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19





Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику, - інформує МОЗ.



Сюди належать люди, у яких:



- ниркова недостатність;

- онкологічні захворювання;

- аутоімунні захворювання;

- цереброваскулярні захворювання на стадії декомпенсації;

- артеріальна гіпертензія зі складним перебігом;

- декомпенсований цукровий діабет;

- імуносупресивний стан;

- тяжка хронічна патологія серцево-судинної та дихальної систем;

- тяжкі алергічні хвороби.

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