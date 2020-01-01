МОЗ запровадило обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19
Сьогодні, 15:46
Міністерство охорони здоров’я України оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19.
Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику, - інформує МОЗ.
Сюди належать люди, у яких:
- ниркова недостатність;
- онкологічні захворювання;
- аутоімунні захворювання;
- цереброваскулярні захворювання на стадії декомпенсації;
- артеріальна гіпертензія зі складним перебігом;
- декомпенсований цукровий діабет;
- імуносупресивний стан;
- тяжка хронічна патологія серцево-судинної та дихальної систем;
- тяжкі алергічні хвороби.
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Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику, - інформує МОЗ.
Сюди належать люди, у яких:
- ниркова недостатність;
- онкологічні захворювання;
- аутоімунні захворювання;
- цереброваскулярні захворювання на стадії декомпенсації;
- артеріальна гіпертензія зі складним перебігом;
- декомпенсований цукровий діабет;
- імуносупресивний стан;
- тяжка хронічна патологія серцево-судинної та дихальної систем;
- тяжкі алергічні хвороби.
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