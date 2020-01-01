вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

МОЗ запровадило обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19

МОЗ запровадило обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19
Міністерство охорони здоров’я України оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19.

Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику, - інформує МОЗ.

Сюди належать люди, у яких:

- ниркова недостатність;
- онкологічні захворювання;
- аутоімунні захворювання;
- цереброваскулярні захворювання на стадії декомпенсації;
- артеріальна гіпертензія зі складним перебігом;
- декомпенсований цукровий діабет;
- імуносупресивний стан;
- тяжка хронічна патологія серцево-судинної та дихальної систем;
- тяжкі алергічні хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: госпіталізація, Covid-19
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 16:56
У селищі на Волині злодії проникли в будинок і викрали велику суму готівки
Сьогодні, 16:13
МОЗ запровадило обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19
Сьогодні, 15:46
Обвинувачений, який втік із залу суду у Луцьку, – син директорки ЦНАПу Лариси Карп’як
Сьогодні, 15:37
Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020
Сьогодні, 15:34
Схожі новини
В Україні не будуть госпіталізовувати хворих з легкою формою COVID-19 В Україні не будуть госпіталізовувати хворих з легкою формою COVID-19
29 березень, 18:29
За вихідні до луцької лікарні госпіталізували 81 хворого За вихідні до луцької лікарні госпіталізували 81 хворого
22 вересень, 21:30
В Україні за вихідні на COVID-19 захворіло 148 правоохоронців В Україні за вихідні на COVID-19 захворіло 148 правоохоронців
21 вересень, 12:20
На Волині 7 шкіл – на дистанційному навчанні через випадки COVID-19 На Волині 7 шкіл – на дистанційному навчанні через випадки COVID-19
18 вересень, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці
Сьогодні, 17:03
 0
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 16:56
 0
У селищі на Волині злодії проникли в будинок і викрали велику суму готівки
Сьогодні, 16:13
 0
МОЗ запровадило обов’язкову госпіталізацію людей з хронічними хворобами при Covid-19
Сьогодні, 15:46
 0
Обвинувачений, який втік із залу суду у Луцьку, – син директорки ЦНАПу Лариси Карп’як
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8