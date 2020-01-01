Волиняни – серед призерів міжнародного фестивалю-конкурсу

Волинські танцюристи та вокалісти стали призерамирезультати ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Співай, Полісся золоте».Участь у фестивалі взяли чимало талантів з різних областей та куточків Волині, а також міста Іваново Республіки Білорусь, пише "Нове життя".Голова журі Сергій Скулинець на території Луцького замку вручив переможцям димпломи та подарунки.Так, у номінації вокал у старшій віковій групі, однією з переможниць визнанаіз Дольська. Голова журі нагадав: призом від нього для лауреатів І ступеня буде запис у студії звукозапису пісні за вибором переможців. Лауреатами ІІІ ступеня тут сталиіз Великої Глуші,із Судча,із Дольська та колектив «Emoji» із цього ж села.За участь нагородили Дипломами та призами колектив «Ветлівчанка» з Ветел, дует сестричок Насті та Софії Комзюків із Дольська, їхню односельчанкуіз Люб’язя. В номінації вокал у категорії молодша вікова група за участь відзначилиіз Ветел,із Дольска таз Люб’язя.У номінації хореографія, старша вікова група, теж маємо призера – гурт «Emoji» Будинку культури с. Дольськ. За участь нагородили Дипломами та призами колективи «Фантазія» села Щитинь та «Погуляночка» села Погулянка.Сьогодні відзнаки передали для двічі лауреата - гурту «Emoji», інших лауреатів із цього села, а днями нагороди знайдуть і всіх наших зірочок, котрі відзначені у фестивалі. Як зазначає керівник цього колективу, завідувачка СБК, серед нагород для учасників у номінації хореографія – керамічні янголята ручної роботи від майстрині з Луцька. «Щастя не має меж», - зазначила Тетяна Іллівна.