Волиняни – серед призерів міжнародного фестивалю-конкурсу
Сьогодні, 02:12
Волинські танцюристи та вокалісти стали призерамирезультати ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Співай, Полісся золоте».
Участь у фестивалі взяли чимало талантів з різних областей та куточків Волині, а також міста Іваново Республіки Білорусь, пише "Нове життя".
Голова журі Сергій Скулинець на території Луцького замку вручив переможцям димпломи та подарунки.
Так, у номінації вокал у старшій віковій групі, однією з переможниць визнана Єлізавета Кузьмич із Дольська. Голова журі нагадав: призом від нього для лауреатів І ступеня буде запис у студії звукозапису пісні за вибором переможців. Лауреатами ІІІ ступеня тут стали Олексій Шпаковський із Великої Глуші, Марія Некоз із Судча, Ілля Козакевич із Дольська та колектив «Emoji» із цього ж села.
За участь нагородили Дипломами та призами колектив «Ветлівчанка» з Ветел, дует сестричок Насті та Софії Комзюків із Дольська, їхню односельчанку Ольгу Ількевич і Ольгу Дзюбу із Люб’язя. В номінації вокал у категорії молодша вікова група за участь відзначили Уляну Солошик із Ветел, Варвару Бишевич із Дольска та Віталія Круковця з Люб’язя.
У номінації хореографія, старша вікова група, теж маємо призера – гурт «Emoji» Будинку культури с. Дольськ. За участь нагородили Дипломами та призами колективи «Фантазія» села Щитинь та «Погуляночка» села Погулянка.
Сьогодні відзнаки передали для двічі лауреата - гурту «Emoji», інших лауреатів із цього села, а днями нагороди знайдуть і всіх наших зірочок, котрі відзначені у фестивалі. Як зазначає керівник цього колективу, завідувачка СБК Тетяна Кузьмич, серед нагород для учасників у номінації хореографія – керамічні янголята ручної роботи від майстрині з Луцька Жанни Мілішкевич. «Щастя не має меж», - зазначила Тетяна Іллівна.
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Участь у фестивалі взяли чимало талантів з різних областей та куточків Волині, а також міста Іваново Республіки Білорусь, пише "Нове життя".
Голова журі Сергій Скулинець на території Луцького замку вручив переможцям димпломи та подарунки.
Так, у номінації вокал у старшій віковій групі, однією з переможниць визнана Єлізавета Кузьмич із Дольська. Голова журі нагадав: призом від нього для лауреатів І ступеня буде запис у студії звукозапису пісні за вибором переможців. Лауреатами ІІІ ступеня тут стали Олексій Шпаковський із Великої Глуші, Марія Некоз із Судча, Ілля Козакевич із Дольська та колектив «Emoji» із цього ж села.
За участь нагородили Дипломами та призами колектив «Ветлівчанка» з Ветел, дует сестричок Насті та Софії Комзюків із Дольська, їхню односельчанку Ольгу Ількевич і Ольгу Дзюбу із Люб’язя. В номінації вокал у категорії молодша вікова група за участь відзначили Уляну Солошик із Ветел, Варвару Бишевич із Дольска та Віталія Круковця з Люб’язя.
У номінації хореографія, старша вікова група, теж маємо призера – гурт «Emoji» Будинку культури с. Дольськ. За участь нагородили Дипломами та призами колективи «Фантазія» села Щитинь та «Погуляночка» села Погулянка.
Сьогодні відзнаки передали для двічі лауреата - гурту «Emoji», інших лауреатів із цього села, а днями нагороди знайдуть і всіх наших зірочок, котрі відзначені у фестивалі. Як зазначає керівник цього колективу, завідувачка СБК Тетяна Кузьмич, серед нагород для учасників у номінації хореографія – керамічні янголята ручної роботи від майстрині з Луцька Жанни Мілішкевич. «Щастя не має меж», - зазначила Тетяна Іллівна.
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