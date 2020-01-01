У селищі на Волині злодії проникли в будинок і викрали велику суму готівки
Сьогодні, 16:13
На Волині невідомі обікрали будинок. Винесли гроші та ювелірні прикраси.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія сталася вчора, 22 вересня, в селищі Локачі. Як зазначається, невідомі шляхом віджиму металопластикових вікон, проникли в один із місцевих будинків та обікрали його. З оселі винесли 5800 доларів, 1000 злотих, 2700 гривень та ювелірні вироби.
Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронних органів 22 вересня о 20 годині. Нині по цій справі триває слідство та встановлюють причетних осіб.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія сталася вчора, 22 вересня, в селищі Локачі. Як зазначається, невідомі шляхом віджиму металопластикових вікон, проникли в один із місцевих будинків та обікрали його. З оселі винесли 5800 доларів, 1000 злотих, 2700 гривень та ювелірні вироби.
Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронних органів 22 вересня о 20 годині. Нині по цій справі триває слідство та встановлюють причетних осіб.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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