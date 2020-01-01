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У селищі на Волині злодії проникли в будинок і викрали велику суму готівки

У селищі на Волині злодії проникли в будинок і викрали велику суму готівки
На Волині невідомі обікрали будинок. Винесли гроші та ювелірні прикраси.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія сталася вчора, 22 вересня, в селищі Локачі. Як зазначається, невідомі шляхом віджиму металопластикових вікон, проникли в один із місцевих будинків та обікрали його. З оселі винесли 5800 доларів, 1000 злотих, 2700 гривень та ювелірні вироби.

Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронних органів 22 вересня о 20 годині. Нині по цій справі триває слідство та встановлюють причетних осіб.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: крадіжка, будинок, Волинь
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