У селищі на Волині злодії проникли в будинок і викрали велику суму готівки





Про це Інформаційному агентству



Подія сталася вчора, 22 вересня, в селищі Локачі. Як зазначається, невідомі шляхом віджиму металопластикових вікон, проникли в один із місцевих будинків та обікрали його. З оселі винесли 5800 доларів, 1000 злотих, 2700 гривень та ювелірні вироби.



Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронних органів 22 вересня о 20 годині. Нині по цій справі триває слідство та встановлюють причетних осіб.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).



Головне фото – ілюстративне.

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