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Волинянина оштрафували за 3-D номери на авто

Волинянина оштрафували за 3-D номери на авто
22 вересня поліцейський сектору реагування патрульної поліції Нововолинського відділення поліції виніс постанову за використання 3-D номеру водієм та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу 170 гривень.

Про це повідомляє Нововолинське відділення поліції.

Нагадують водіям, номерні знаки повинні відповідати встановленим вимогам ДСТУ 3650:2019. Відповідно до пункту 2.9 “в” Правил дорожнього руху водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів. Згідно ч.6 ст. 121 КУпАП за дане порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 170 грн. За повторне вчинення такого правопорушення протягом року – штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

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Теги: 3-D номер, штраф, Нововолиськ
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