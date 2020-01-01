Волинянина оштрафували за 3-D номери на авто





Про це



Нагадують водіям, номерні знаки повинні відповідати встановленим вимогам ДСТУ 3650:2019. Відповідно до пункту 2.9 “в” Правил дорожнього руху водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів. Згідно ч.6 ст. 121 КУпАП за дане порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 170 грн. За повторне вчинення такого правопорушення протягом року – штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 вересня поліцейський сектору реагування патрульної поліції Нововолинського відділення поліції виніс постанову за використання 3-D номеру водієм та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу 170 гривень.Про це повідомляє Нововолинське відділення поліції.Нагадують водіям, номерні знаки повинні відповідати встановленим вимогам ДСТУ 3650:2019. Відповідно до пункту 2.9 “в” Правил дорожнього руху водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів. Згідно ч.6 ст. 121 КУпАП за дане порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 170 грн. За повторне вчинення такого правопорушення протягом року – штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

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