Злодіям, які пограбували квартиру у Луцьку на Перемоги, «світить» до 12 років тюрми





Нагадаємо, що 17 вересня 37-річний раніше судимий та 29-річний раніше не судимий



Побивши господаря помешкання, непрохані візитери заволоділи речами (мобільним телефоном, шуруповертом, пляшками з алкоголем та іншим хатнім начинням) вартістю понад 10 тисяч гривень.



Невдовзі обох зловмисників затримали.



Їм повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою, поєднаного із проникненням у житло (ч.3 ст. 187 КК України) й найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.



Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд обрав двом мешканцям обласного центру Волині, яких підозрюють у вчиненні розбою, поєднаного із проникненням у житло, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Нагадаємо, що 17 вересня 37-річний раніше судимий та 29-річний раніше не судимий чоловіки проникли у квартиру в будинку на проспекті Перемоги у Луцьку , - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Побивши господаря помешкання, непрохані візитери заволоділи речами (мобільним телефоном, шуруповертом, пляшками з алкоголем та іншим хатнім начинням) вартістю понад 10 тисяч гривень.Невдовзі обох зловмисників затримали.Їм повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою, поєднаного із проникненням у житло (ч.3 ст. 187 КК України) й найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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