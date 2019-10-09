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Злодіям, які пограбували квартиру у Луцьку на Перемоги, «світить» до 12 років тюрми

Злодіям, які пограбували квартиру у Луцьку на Перемоги, «світить» до 12 років тюрми
Суд обрав двом мешканцям обласного центру Волині, яких підозрюють у вчиненні розбою, поєднаного із проникненням у житло, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 17 вересня 37-річний раніше судимий та 29-річний раніше не судимий чоловіки проникли у квартиру в будинку на проспекті Перемоги у Луцьку, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Побивши господаря помешкання, непрохані візитери заволоділи речами (мобільним телефоном, шуруповертом, пляшками з алкоголем та іншим хатнім начинням) вартістю понад 10 тисяч гривень.

Невдовзі обох зловмисників затримали.

Їм повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою, поєднаного із проникненням у житло (ч.3 ст. 187 КК України) й найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.

Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: грабіж, Луцьк, Перемоги, суд
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