вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці зможуть скористатися послугами віртуального офіціанта

Українці зможуть скористатися послугами віртуального офіціанта
У мобільному додатку The Table можна забронювати для себе місце в українському ресторані та замовити їжу заздалегідь. Зробити це користувачі можуть у декілька кліків.

За допомогою мобільного застосунку клієнт може забронювати вільне місце в закладі та зробити замовлення ще дорогою в ресторан, тому потім йому не потрібно буде чекати офіціанта. Про це розповів розробник додатка TheTable Олег Половинко на 24 каналі ефірі програми "Ранок на 24".

Однією з переваг додатка TheTable є те, що за допомогою спеціальних фільтрів користувачі можуть обирати для себе в меню конкретні продукти. На приклад, якщо клієнта цікавить вегетаріанське меню, то зі списку автоматично зникнуть позиції, які не відповідають вказаному запиту. Також користувачі можуть одразу оплатити замовлення.

Сам додаток функціонував ще до пандемії COVID-19, а от ідея створити віртуального помічника з'явилася вже через карантинні обмеження. Допомогти клієнтові зробити замовлення зможе віртуальний офіціант Олег.

Розробник TheTable зазначив, що в період пандемії такий мобільний застосунок допомагає закладам, адже дає їм можливість завчасно оформлювати замовлення та допомагає залучати нових клієнтів.

Українські підприємці поставилися до такої ідеї позитивно. На сьогодні до стартапу долучилась велика кількість нових ресторанів. Однак цей процес тривалий, оскільки для залучення одного закладу потрібно орієнтовно 2 тижні. Також найближчим часом розробники обіцяють оновлення додатка англійською мовою, яке дасть змогу використовувати застосунок ще й іноземцям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці зможуть скористатися послугами віртуального офіціанта
Сьогодні, 03:16
Волиняни – серед призерів міжнародного фестивалю-конкурсу
Сьогодні, 02:12
У Польщі заявили про створення ліків від коронавірусу
Сьогодні, 01:15
«Динамо» перемогло «Гент» у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів
Сьогодні, 00:20
24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В МЗС назвали країни, кордони яких відкриті для українців. СПИСОК В МЗС назвали країни, кордони яких відкриті для українців. СПИСОК
06 серпень, 19:16
Куди поїхати у відпустку в Україні: найкращі місця для відпочинку Куди поїхати у відпустку в Україні: найкращі місця для відпочинку
05 червень, 20:47
Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку Назвали найпопулярніші серед українців місця відпочинку
16 липень, 2019, 03:36
Літо-2019: ціни та умови на найпопулярніших курортах України Літо-2019: ціни та умови на найпопулярніших курортах України
16 червень, 2019, 20:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці зможуть скористатися послугами віртуального офіціанта
Сьогодні, 03:16
 0
Волиняни – серед призерів міжнародного фестивалю-конкурсу
Сьогодні, 02:12
 0
У Польщі заявили про створення ліків від коронавірусу
Сьогодні, 01:15
 0
«Динамо» перемогло «Гент» у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів
Сьогодні, 00:20
 0
24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8