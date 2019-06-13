Розповіли про стан двох дітей, яких збила автівка біля гімназії №4 у Луцьку. ВІДЕО





Про це розповів Ігор Дородних.



Нагадаємо, що Оксана Щиборук, двоє дітей вибігли на пішохідний перехід раптово. Водійка автівки Hyundai – молода жінка. Вона не встигла загальмувати.



Зі слів директора гімназії №4, поблизу якої трапилася аварія Олександра Мишковця, травмовані діти – двоє братів, які навчаються у сьомій школі. Хлопцям – 12 та 9 років.



Зі слів очевидиці події, жінка, яка була за кермом авто, викликала медиків і поліцейських. Інспекторка поліції Марина Балдич розповіла, що діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП діти отримали легкі тілесні ушкодження. За цим фактом будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 286, йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Триває досудове розслідування.



Як розповів Суспільноу, медичний директор з хірургічної роботи обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, одна дитина з забоями тулуба консультована і відправлена на амбулаторне лікування. Другій дитині діагностували закритий перелом плечової кістки, після чого їй наклали гіпсову пов’язку і також відправили на амбулаторне лікування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох дітей, яких збила автівка на пішохідному переході поблизу гімназії №4 у Луцьку, діагностували легкі тілесні ушкодження.Про це розповів Суспільному лікарНагадаємо, що аварія трапилася 23 вересня о 10:20 ранку . Як розповіла Суспільному очевидиця подій, двоє дітей вибігли на пішохідний перехід раптово. Водійка автівки Hyundai – молода жінка. Вона не встигла загальмувати.Зі слів директора гімназії №4, поблизу якої трапилася аварія, травмовані діти – двоє братів, які навчаються у сьомій школі. Хлопцям – 12 та 9 років.Зі слів очевидиці події, жінка, яка була за кермом авто, викликала медиків і поліцейських. Інспекторка поліціїрозповіла, що діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП діти отримали легкі тілесні ушкодження. За цим фактом будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 286, йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Триває досудове розслідування.Як розповів Суспільноу, медичний директор з хірургічної роботи обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, одна дитина з забоями тулуба консультована і відправлена на амбулаторне лікування. Другій дитині діагностували закритий перелом плечової кістки, після чого їй наклали гіпсову пов’язку і також відправили на амбулаторне лікування.

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