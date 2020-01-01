Волинські СБУшники блокували контрабанду набоїв з Північної Америки. ФОТО

Співробітники СБУ Волині затримали чоловіка, який організував постачання контрабандних набоїв до вогнепальної зброї з однієї з країн Північної Америки.Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.За даними досудового слідства, незаконні поставки засобів ураження організував мешканець Рівненської області. Набої до України потрапляли через міжнародну службу експрес-доставки під виглядом товарів широкого вжитку. За оперативною інформацією, набої для збуту зловмиснику надсилали родичі, які мешкають за кордоном.Правоохоронці затримали контрабандиста поряд із місцем проживання після отримання чергового закордонного відправлення з 1650 набоями до мисливської рушниці. Вдома у зловмисника оперативники вилучили 3 пістолети, рушницю та холодну зброю.Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів. Слідчі дії тривають.Заходи із викриття зловмисника проводилися оперативниками УСБУ у Волинській області спільно зі слідчим відділом УСБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.