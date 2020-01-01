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Волинські СБУшники блокували контрабанду набоїв з Північної Америки. ФОТО

Волинські СБУшники блокували контрабанду набоїв з Північної Америки. ФОТО
Співробітники СБУ Волині затримали чоловіка, який організував постачання контрабандних набоїв до вогнепальної зброї з однієї з країн Північної Америки.

Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.

За даними досудового слідства, незаконні поставки засобів ураження організував мешканець Рівненської області. Набої до України потрапляли через міжнародну службу експрес-доставки під виглядом товарів широкого вжитку. За оперативною інформацією, набої для збуту зловмиснику надсилали родичі, які мешкають за кордоном.

Правоохоронці затримали контрабандиста поряд із місцем проживання після отримання чергового закордонного відправлення з 1650 набоями до мисливської рушниці. Вдома у зловмисника оперативники вилучили 3 пістолети, рушницю та холодну зброю.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів. Слідчі дії тривають.

Заходи із викриття зловмисника проводилися оперативниками УСБУ у Волинській області спільно зі слідчим відділом УСБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Волинські СБУшники блокували контрабанду набоїв з Північної Америки. ФОТО
Волинські СБУшники блокували контрабанду набоїв з Північної Америки. ФОТО
Волинські СБУшники блокували контрабанду набоїв з Північної Америки. ФОТО


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Теги: СБУ, контрабанда, затримання
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