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Які волинські школи потрапили у ТОП-200 кращих України

Які волинські школи потрапили у ТОП-200 кращих України
Склали рейтинг найкращих загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року, у цей список увійшли 5 волинських навчальних закладів.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році, йдеться на сайті «Освіта.ua».

До рейтингу увійшли:
- Княгининівський ліцей Волинської обласної ради – 188 місце.
- Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки – 163 місце;
- Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" – 158 місце;
- Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука – 90 місце;
- Волинський науковий ліцей-інтернат – 77 місце.

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Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

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Теги: школи Волині, ТОП-200, результати ЗНО
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