Які волинські школи потрапили у ТОП-200 кращих України





У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році, йдеться на сайті



До рейтингу увійшли:

- Княгининівський ліцей Волинської обласної ради – 188 місце.

- Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки – 163 місце;

- Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" – 158 місце;

- Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука – 90 місце;

- Волинський науковий ліцей-інтернат – 77 місце.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинь увійшла в топ-5 областей за результатами ЗНО-2020



Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Склали рейтинг найкращих загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року, у цей список увійшли 5 волинських навчальних закладів.У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році, йдеться на сайті «Освіта.ua». До рейтингу увійшли:- Княгининівський ліцей Волинської обласної ради – 188 місце.- Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки – 163 місце;- Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" – 158 місце;- Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука – 90 місце;- Волинський науковий ліцей-інтернат – 77 місце.Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться заРейтинг минулого року дивіться за

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію