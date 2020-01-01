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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 вересня
У Волинській області у четвер, 24 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 22-27

Про це повідомляє Волинський гідрометеоцентр.

У Луцьку завтра, 24 вересня, очікується також мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 24-26º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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