Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у четвер, 24 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 22-27
Про це повідомляє Волинський гідрометеоцентр.
У Луцьку завтра, 24 вересня, очікується також мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 24-26º.
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Про це повідомляє Волинський гідрометеоцентр.
У Луцьку завтра, 24 вересня, очікується також мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 24-26º.
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