Хворому волинянину терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 21:17
Небайдужих волинян просять здати кров для жителя Нововолинська, який перебуває на лікування в обласній лікарні в Луцьку.
На 25 вересня необхідні чоловіки-донори із групою крові 1+ для здачі на тромбомасу. З прохання про допомогу звернулася донька хворого Аліна Кравчук, - пише ІА Волинські новини.
«Охочих бути донорами з Нововолинська або Володимира-Волинського завеземо в Луцьк і привеземо назад. Дуже будемо вдячні», - повідомила Аліна Кравчук.
Усім охочим здати кров треба зателефонувати за номером: 0966159806 Аліна.
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На 25 вересня необхідні чоловіки-донори із групою крові 1+ для здачі на тромбомасу. З прохання про допомогу звернулася донька хворого Аліна Кравчук, - пише ІА Волинські новини.
«Охочих бути донорами з Нововолинська або Володимира-Волинського завеземо в Луцьк і привеземо назад. Дуже будемо вдячні», - повідомила Аліна Кравчук.
Усім охочим здати кров треба зателефонувати за номером: 0966159806 Аліна.
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