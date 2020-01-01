Хворому волинянину терміново потрібні донори крові





На 25 вересня необхідні чоловіки-донори із групою крові 1+ для здачі на тромбомасу. З прохання про допомогу звернулася донька хворого Аліна Кравчук, - пише



«Охочих бути донорами з Нововолинська або Володимира-Волинського завеземо в Луцьк і привеземо назад. Дуже будемо вдячні», - повідомила Аліна Кравчук.



Усім охочим здати кров треба зателефонувати за номером: 0966159806 Аліна.

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