У Польщі заявили про створення ліків від коронавірусу





Представлення у Любліні перших польських ліків від Covid-19, - повідомляє



Фармацевтична фірма з Любліна заявила, що створила перші у світі ефективні ліки проти коронавірусу. За словами представників компанії Biomed Lublin, препарат на основі плазми осіб, котрі одужали, містить антитіла, що нейтралізують, тобто вбивають коронавірус.



Завершився процес розливання першої партії препарату, що тепер має пройти клінічні випробування. Раніше ефективність засобу вивчили у лабораторії професора Кшиштофа Пирця з Малопольського центру біотехнологій у Кракові. У відеоролику, відтвореному під час пресконференції, присвяченій препарату, він пояснив, що було перевірено, наскільки ефективно він зупиняє інфекцію:



«Результати, що ми отримали, свідчать про те, що насправді ми зупиняємо вірус на дуже високому рівні, що дозволяє нам сподіватися, що підготовлений продукт відповідатиме сподіванням усіх нас».



Клінічні дослідження будуть проводити, зокрема, лікарі у Любліні, Битомі, Білостоку та Варшаві. Роботу над створенням ліків тривали від березня. Цілком ймовірно, що за кілька місяців Польща першою у світі отримає ефективний препарат, що «нейтралізує вірус». Спочатку його мають отримати хворі поляки.

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