У «Волинь» може перейти нападник, якого виганяли з клубу за відвідини Росії, – ЗМІ

Ігор Сікорський може продовжити кар'єру в «Волині».



Про це повідомляє



32-річний футболіст раніше покинув «Чорноморець».



У минулому сезоні Сікорський також грав за «Агробізнес». Всього в першій лізі сезону 2019/20 він зіграв 29 матчів, забив 11 гол.



Саме у волочиському “Агробізнесі” стався скандал стосовно Ігоря Сікорського. Клуб розірвав контракт із гравцем, який відпочивав в Росії. ”Спалив” себе Ігор Сікорський, виставивши в Intagram фото із Санкт-Петербурку на фоні російських символів.



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