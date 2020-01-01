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У «Волинь» може перейти нападник, якого виганяли з клубу за відвідини Росії, – ЗМІ

У «Волинь» може перейти нападник, якого виганяли з клубу за відвідини Росії, – ЗМІ
Скандальний нападник Ігор Сікорський може продовжити кар'єру в «Волині».

Про це повідомляє Трибуна.

32-річний футболіст раніше покинув «Чорноморець».

У минулому сезоні Сікорський також грав за «Агробізнес». Всього в першій лізі сезону 2019/20 він зіграв 29 матчів, забив 11 гол.

Саме у волочиському “Агробізнесі” стався скандал стосовно Ігоря Сікорського. Клуб розірвав контракт із гравцем, який відпочивав в Росії. ”Спалив” себе Ігор Сікорський, виставивши в Intagram фото із Санкт-Петербурку на фоні російських символів.

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Теги: футбол, Волинь
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