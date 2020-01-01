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У громаді під Луцьком заборонили нічний продаж алкоголю

У громаді під Луцьком заборонили нічний продаж алкоголю
У Липинській сільській раді, що біля Луцька, заборонили продавати алкогольні напої у нічний час.

Про це повідомляють на сайті громади.

Таке рішення підписав голова Липинської сільської ради Богдан Гусак. Відповідно до рішення, на території громади заборонений продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) у стаціонарних об'єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 год. вечора до 08.00 год. ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.
У громаді під Луцьком заборонили нічний продаж алкоголю




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Теги: Липини, алкоголь
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