У громаді під Луцьком заборонили нічний продаж алкоголю
Сьогодні, 08:10
У Липинській сільській раді, що біля Луцька, заборонили продавати алкогольні напої у нічний час.
Про це повідомляють на сайті громади.
Таке рішення підписав голова Липинської сільської ради Богдан Гусак. Відповідно до рішення, на території громади заборонений продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) у стаціонарних об'єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 год. вечора до 08.00 год. ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті громади.
Таке рішення підписав голова Липинської сільської ради Богдан Гусак. Відповідно до рішення, на території громади заборонений продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) у стаціонарних об'єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 год. вечора до 08.00 год. ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громаді під Луцьком заборонили нічний продаж алкоголю
Сьогодні, 08:10
В Україні запроваджують електронні свідоцтва про народження
Сьогодні, 06:31
У районі на Волині покарали 13 паліїв сухої рослинності
Сьогодні, 05:28
Українські воїни збили на Донбасі два ворожих безпілотники
Сьогодні, 04:17