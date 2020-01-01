В Україні запроваджують електронні свідоцтва про народження





Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове, - про це повідомляє



У Міністерстві цифрової трансформації опублікували відповідну постанову, яку Кабмін ухвалив під час сьогоднішнього засідання.



«Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою запроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років. Раніше свідоцтво про народження було тільки в паперовому вигляді», - йдеться у повідомленні.



Згідно з повідомленням, постановою визначається порядок замовлення, формування, пред'явлення і встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження.



Також постановою визначено можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.



Мінцифри також повідомило, що документ буде відображатися у мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія» обох батьків. Разом зі свідоцтвом також буде відображатися актуальна прописка дитини.



У відомстві наголошують, що відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове.



Згідно з повідомленням, Мінцифри найближчим часом запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному додатку «Дія».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою в Україні запроваджується електронне свідоцтво про народження дітей до 14 років.Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове, - про це повідомляє УНІАН У Міністерстві цифрової трансформації опублікували відповідну постанову, яку Кабмін ухвалив під час сьогоднішнього засідання.«Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою запроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років. Раніше свідоцтво про народження було тільки в паперовому вигляді», - йдеться у повідомленні.Згідно з повідомленням, постановою визначається порядок замовлення, формування, пред'явлення і встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження.Також постановою визначено можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.Мінцифри також повідомило, що документ буде відображатися у мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія» обох батьків. Разом зі свідоцтвом також буде відображатися актуальна прописка дитини.У відомстві наголошують, що відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове.Згідно з повідомленням, Мінцифри найближчим часом запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному додатку «Дія».

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