В Україні запроваджують електронні свідоцтва про народження
Сьогодні, 06:31
Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою в Україні запроваджується електронне свідоцтво про народження дітей до 14 років.
Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове, - про це повідомляє УНІАН.
У Міністерстві цифрової трансформації опублікували відповідну постанову, яку Кабмін ухвалив під час сьогоднішнього засідання.
«Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою запроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років. Раніше свідоцтво про народження було тільки в паперовому вигляді», - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, постановою визначається порядок замовлення, формування, пред'явлення і встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження.
Також постановою визначено можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.
Мінцифри також повідомило, що документ буде відображатися у мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія» обох батьків. Разом зі свідоцтвом також буде відображатися актуальна прописка дитини.
У відомстві наголошують, що відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове.
Згідно з повідомленням, Мінцифри найближчим часом запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному додатку «Дія».
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Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове, - про це повідомляє УНІАН.
У Міністерстві цифрової трансформації опублікували відповідну постанову, яку Кабмін ухвалив під час сьогоднішнього засідання.
«Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою запроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років. Раніше свідоцтво про народження було тільки в паперовому вигляді», - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, постановою визначається порядок замовлення, формування, пред'явлення і встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження.
Також постановою визначено можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.
Мінцифри також повідомило, що документ буде відображатися у мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія» обох батьків. Разом зі свідоцтвом також буде відображатися актуальна прописка дитини.
У відомстві наголошують, що відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове.
Згідно з повідомленням, Мінцифри найближчим часом запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному додатку «Дія».
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