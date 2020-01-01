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В Україні запроваджують електронні свідоцтва про народження

В Україні запроваджують електронні свідоцтва про народження
Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою в Україні запроваджується електронне свідоцтво про народження дітей до 14 років.

Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове, - про це повідомляє УНІАН.

У Міністерстві цифрової трансформації опублікували відповідну постанову, яку Кабмін ухвалив під час сьогоднішнього засідання.

«Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою запроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років. Раніше свідоцтво про народження було тільки в паперовому вигляді», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, постановою визначається порядок замовлення, формування, пред'явлення і встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження.

Також постановою визначено можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

Мінцифри також повідомило, що документ буде відображатися у мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія» обох батьків. Разом зі свідоцтвом також буде відображатися актуальна прописка дитини.

У відомстві наголошують, що відтепер електронне свідоцтво про народження має таку саму юридичну силу, як і паперове.

Згідно з повідомленням, Мінцифри найближчим часом запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному додатку «Дія».

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Теги: Дія, е-документи
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