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Українські воїни збили на Донбасі два ворожих безпілотники

Українські воїни збили на Донбасі два ворожих безпілотники
Неподалік Водяного на Донбасі 23 вересня українські військові збили 2 безпілотники бойовиків. Літальні апарати перетнули лінію розмежування.

Російські найманці вкотре порушили умови перемир'я на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі Операції об'єднаних сил, - пише Канал24.

У районі населеного пункту Водяне зафіксували польоти ворожих безпілотників – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4". ЗСУ збили техніку бойовиків.

Порушень режиму тиші не зафіксували. До слова, 23 вересня біля Пісків двоє українських воїнів підірвались на невідомому пристрої. Поблизу Пісків підірвались українські військові: що відомо Військовослужбовців госпіталізували, їх стан здоров'я середньої важкості.

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Теги: ООС, ЗСУ
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