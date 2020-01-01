Українські воїни збили на Донбасі два ворожих безпілотники





Російські найманці вкотре порушили умови перемир'я на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі Операції об'єднаних сил, - пише



У районі населеного пункту Водяне зафіксували польоти ворожих безпілотників – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4". ЗСУ збили техніку бойовиків.



Порушень режиму тиші не зафіксували. До слова, 23 вересня біля Пісків двоє українських воїнів підірвались на невідомому пристрої. Поблизу Пісків підірвались українські військові: що відомо Військовослужбовців госпіталізували, їх стан здоров'я середньої важкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Водяного на Донбасі 23 вересня українські військові збили 2 безпілотники бойовиків. Літальні апарати перетнули лінію розмежування.Російські найманці вкотре порушили умови перемир'я на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі Операції об'єднаних сил, - пише Канал24. У районі населеного пункту Водяне зафіксували польоти ворожих безпілотників – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4". ЗСУ збили техніку бойовиків.Порушень режиму тиші не зафіксували. До слова, 23 вересня біля Пісків двоє українських воїнів підірвались на невідомому пристрої. Поблизу Пісків підірвались українські військові: що відомо Військовослужбовців госпіталізували, їх стан здоров'я середньої важкості.

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