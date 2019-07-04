У «Волиньвугілля» відсудили 27 мільйонів за борги





Про це стало відомо з рішення Господарського суду Волинської області, - пише



Так, на адресу суду надійшла позовна заява державного підприємства «Калуська теплоелектроцентральна-нова» про стягнення на його користь з державного підприємства «Волиньвугілля» 28 мільйонів 439 тисяч 784 гривень, із них 25 мільйонів 761 тисяча 318 гривень – загальна заборгованість по оплаті електричної енергії, наданої відповідачу на підставі та на виконання умов укладеного між сторонами договору про постачання електричної енергії.



Суд встановив, що між державними підприємствами було укладено два договори про постачання електричної енергії споживачу. Відповідно до договорів постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, тобто ДП «Волиньвугілля», а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.



Проте державне підприємство «Волиньвугілля» взяті на себе зобов`язання в частині проведення з позивачем належних розрахунків по оплаті реалізованої електричної енергії та наданих послуг з розподілу електричної енергії не виконувало неналежним чином, чим порушило умови договорів.



Відтак, розглянувши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що пред`явлений позивачем до відповідача позов підлягає до часткового задоволення. Тож з «Волиньвугілля» на користь «Калуська теплоелектроцентральна-нова» стягнули 25 мільйонів 761 тисячу 318 гривень заборгованості, 531 тисячу 152 гривні пені, 282 тисячі 942 гривні трьох процентів річних, 250 тисяч 212 гривень суми індексу інфляції. Всього з «Волиньвугілля» стягнули 26 мільйонів 825 тисяч 626 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З державного підприємства «Волиньвугілля» стягнули майже 27 мільйонів гривень боргу по оплаті електричної енергії.Про це стало відомо з рішення Господарського суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини. Так, на адресу суду надійшла позовна заява державного підприємства «Калуська теплоелектроцентральна-нова» про стягнення на його користь з державного підприємства «Волиньвугілля» 28 мільйонів 439 тисяч 784 гривень, із них 25 мільйонів 761 тисяча 318 гривень – загальна заборгованість по оплаті електричної енергії, наданої відповідачу на підставі та на виконання умов укладеного між сторонами договору про постачання електричної енергії.Суд встановив, що між державними підприємствами було укладено два договори про постачання електричної енергії споживачу. Відповідно до договорів постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, тобто ДП «Волиньвугілля», а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.Проте державне підприємство «Волиньвугілля» взяті на себе зобов`язання в частині проведення з позивачем належних розрахунків по оплаті реалізованої електричної енергії та наданих послуг з розподілу електричної енергії не виконувало неналежним чином, чим порушило умови договорів.Відтак, розглянувши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що пред`явлений позивачем до відповідача позов підлягає до часткового задоволення. Тож з «Волиньвугілля» на користь «Калуська теплоелектроцентральна-нова» стягнули 25 мільйонів 761 тисячу 318 гривень заборгованості, 531 тисячу 152 гривні пені, 282 тисячі 942 гривні трьох процентів річних, 250 тисяч 212 гривень суми індексу інфляції. Всього з «Волиньвугілля» стягнули 26 мільйонів 825 тисяч 626 гривень.

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