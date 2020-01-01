У районі на Волині покарали 13 паліїв сухої рослинності

У Локачинському районі за два місяці покарали 13 порушників, які палили суху рослинність.23 вересня з метою запобігання виникнення пожеж в екосистемах на території Старозагорівської сільської ради Локачинського району та околицях селища Локачі рятувальники провели з громадянами інформаційно-роз’яснювальну роботу, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.Йшлося про заборону спалювання стерні та післяжнивних залишків на полях, а також рослинних залишків (картоплиння, зілля) на земельних ділянках селян. Рятувальники нагадали про відповідальність, що настає за підпали посуші, а також вручали пам’ятки з правилами пожежної безпеки в екосистемах.До речі, у Локачинському районі за результатами спільних з екоінспекцією, поліцією профілактичних рейдів протягом серпня-вересня за спалювання післяжнивних та рослинних залишків до адмінвідповідальності притягнено 13 громадян.Подібні превентивні заходи триватимуть в області й надалі.