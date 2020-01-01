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У районі на Волині покарали 13 паліїв сухої рослинності

У районі на Волині покарали 13 паліїв сухої рослинності
У Локачинському районі за два місяці покарали 13 порушників, які палили суху рослинність.

23 вересня з метою запобігання виникнення пожеж в екосистемах на території Старозагорівської сільської ради Локачинського району та околицях селища Локачі рятувальники провели з громадянами інформаційно-роз’яснювальну роботу, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

Йшлося про заборону спалювання стерні та післяжнивних залишків на полях, а також рослинних залишків (картоплиння, зілля) на земельних ділянках селян. Рятувальники нагадали про відповідальність, що настає за підпали посуші, а також вручали пам’ятки з правилами пожежної безпеки в екосистемах.

До речі, у Локачинському районі за результатами спільних з екоінспекцією, поліцією профілактичних рейдів протягом серпня-вересня за спалювання післяжнивних та рослинних залишків до адмінвідповідальності притягнено 13 громадян.



Подібні превентивні заходи триватимуть в області й надалі.

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Теги: Волинь, ДСНС
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