У районі на Волині покарали 13 паліїв сухої рослинності
Сьогодні, 05:28
У Локачинському районі за два місяці покарали 13 порушників, які палили суху рослинність.
23 вересня з метою запобігання виникнення пожеж в екосистемах на території Старозагорівської сільської ради Локачинського району та околицях селища Локачі рятувальники провели з громадянами інформаційно-роз’яснювальну роботу, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Йшлося про заборону спалювання стерні та післяжнивних залишків на полях, а також рослинних залишків (картоплиння, зілля) на земельних ділянках селян. Рятувальники нагадали про відповідальність, що настає за підпали посуші, а також вручали пам’ятки з правилами пожежної безпеки в екосистемах.
До речі, у Локачинському районі за результатами спільних з екоінспекцією, поліцією профілактичних рейдів протягом серпня-вересня за спалювання післяжнивних та рослинних залишків до адмінвідповідальності притягнено 13 громадян.
Подібні превентивні заходи триватимуть в області й надалі.
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23 вересня з метою запобігання виникнення пожеж в екосистемах на території Старозагорівської сільської ради Локачинського району та околицях селища Локачі рятувальники провели з громадянами інформаційно-роз’яснювальну роботу, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Йшлося про заборону спалювання стерні та післяжнивних залишків на полях, а також рослинних залишків (картоплиння, зілля) на земельних ділянках селян. Рятувальники нагадали про відповідальність, що настає за підпали посуші, а також вручали пам’ятки з правилами пожежної безпеки в екосистемах.
До речі, у Локачинському районі за результатами спільних з екоінспекцією, поліцією профілактичних рейдів протягом серпня-вересня за спалювання післяжнивних та рослинних залишків до адмінвідповідальності притягнено 13 громадян.
Подібні превентивні заходи триватимуть в області й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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