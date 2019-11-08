«Динамо» перемогло «Гент» перший матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів





"Біло-сині" з рахунком 2:1 виграли у "Гента" виїзний матч вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів, - повідомляє



На "Геламко Арені" в Генті м'ячі забили: у "Динамо" - Владислав Супряга, який відзначився на 9-й хвилині, та Карлос де Пена (79); у "Гента - Тім Кляйндінс (41).



На 53-й хвилині "Гент" залишився у меншості - за порушення проти хавбека киян Буяльського червону картку (друга жовтка) отривав Роман Безус.



Поєдинок у відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, початок о 22.00.



Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футболісти київського "Динамо" завдали поразки бельгійському "Генту" у першому стиковому поєдинку раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА."Біло-сині" з рахунком 2:1 виграли у "Гента" виїзний матч вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів, - повідомляє Укрінформ. На "Геламко Арені" в Генті м'ячі забили: у "Динамо" - Владислав Супряга, який відзначився на 9-й хвилині, та Карлос де Пена (79); у "Гента - Тім Кляйндінс (41).На 53-й хвилині "Гент" залишився у меншості - за порушення проти хавбека киян Буяльського червону картку (друга жовтка) отривав Роман Безус.Поєдинок у відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, початок о 22.00.Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.

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