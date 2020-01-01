Ранок 24 вересня: в Україні – 3 372 нових випадки коронавірусу, на Волині – антирекорд
Сьогодні, 09:03
За останню добу в Україні виявили 3 372 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 23 вересня сягнула 188 106.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (330) та Харківській області (285).
На щастя, 1 788 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 83 458 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 52 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 757.
На Волині загалом захворіло 7 235 людей, з них за останню добу - 103. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 155 людей.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (330) та Харківській області (285).
На щастя, 1 788 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 83 458 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 52 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 757.
На Волині загалом захворіло 7 235 людей, з них за останню добу - 103. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 155 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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