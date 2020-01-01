Курс валют у Луцьку на 24 вересня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.066, а продаж – 28.333.
Євро при купівлі становить – 32.641, продажу – 33.176.
Курс російського рубля: купівля – 0,329, продаж – 0,379.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,811, продаж – 7,511.
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Євро при купівлі становить – 32.641, продажу – 33.176.
Курс російського рубля: купівля – 0,329, продаж – 0,379.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,811, продаж – 7,511.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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