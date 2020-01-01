Курс валют у Луцьку на 24 вересня





Євро при купівлі становить – 32.641, продажу – 33.176.



Курс російського рубля: купівля – 0,329, продаж – 0,379.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,811, продаж – 7,511.



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