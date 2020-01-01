Волинянин, погрожуючи жінці ножем, вкрав у неї велосипед





Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду Волинської області, - пишуть



Так, 7 травня близько 13 години обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив напад на потерпілу, яка йшла узбіччям. Злочинець приставив до тіла жінки ніж, погрожуючи насильством. Після цього він відібрав у неї велосипед, заподіявши їй матеріальну шкоду у 1766 гривень.



Вищевказані дії злочинця кваліфікували як розбій. Між ним та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду, призначивши покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовний термін в 1 рік.



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