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Волинянин, погрожуючи жінці ножем, вкрав у неї велосипед

Волинянин, погрожуючи жінці ножем, вкрав у неї велосипед
На Волині п’яний чоловік, погрожуючи жінці старшого віку ножем, вкрав у неї велосипед. Суд призначив злочинцю умовне покарання строком на один рік.

Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 7 травня близько 13 години обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив напад на потерпілу, яка йшла узбіччям. Злочинець приставив до тіла жінки ніж, погрожуючи насильством. Після цього він відібрав у неї велосипед, заподіявши їй матеріальну шкоду у 1766 гривень.

Вищевказані дії злочинця кваліфікували як розбій. Між ним та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Суд затвердив угоду, призначивши покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовний термін в 1 рік.

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Теги: велосипед, крадіжка, ніж
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