Чому варто купувати елітне житло ЖК «Оселя Парк»: поради експерта





Шикарний краєвид із вікна, якісні будівельні матеріали, закрита територія, розвинена інфраструктура та рекреаційна зона навколо – ключові ознаки елітного житла, які поєднав у собі ЖК "Оселя парк".



Два будинки зводять в районі, де школи, садочки, кафе, лікарня, а також великий торгово-розважальний центр розташовані на відстані 5-10 хвилин прогулянки пішки.



Поряд із домом – парк з річкою та ландшафтною водоймою, бігові доріжки, зона барбекю, місце для вигулу тварин, пірси для риболовлі, спортивний та дитячий майданчики.



Журналіст Ростиславом Ганейчуком та запитав у нього, чи "витягує" "Оселя парк" рівень преміумкласу та чи варто доплачувати за елітні квадратні метри у Луцьку.



Надійність забудовника та елітність житла



ЖК "Оселя парк" зводить ТзОВ "Казкова оселя". Зі слів Ростислава Ганейчука, цей забудовник швидко привчив кінцевого споживача до якості та комфорту. На його думку, компанія була інноваційною в масштабах Луцька та не економила на проєктах:



"Казкова оселя" дуже швидко продала усі квартири в першому однойменному ЖК. Після цього люди, які ознайомилися з їхньою роботою, очікували на нове будівництво, бо теж хотіли придбати житло такої якості.



Реально, забудовник міг зробити "кальку" та звести наступні будинки за прикладом пілотного. Але ні! Він заплатив додаткові гроші для створення абсолютно оригінальних проєктів, а не будує 18-й будинок "під копірку".



Ганейчук вважає "Казкову оселю" надійним забудовником. Як приклад наводить те, що він починає продавати квартири, коли зведено вже чотири-п'ять поверхів майбутнього ЖК:



"Дуже добре, коли люди вкладають власні кошти у будівництво, а не починають реалізовувати квадратні метри на стадії фундаменту".



Власник ТзОВ «Казкова оселя» Андрій Покровський



Зі слів ріелтора, елітність житлового комплексу, передусім, визначається якістю будівельних матеріалів, локацією та інфраструктурою. Окрім цього, в такому ЖК мусить бути власна відпочинкова зона, закрита територія під охороною, відеонагляд, консьєрж та високі стелі.







Говорячи про "Оселю парк", він відзначив наявність усіх згаданих складових.



"На мою думку, цей проєкт несе у собі інноваційні архітектурно-дизайнерські рішення для Луцька. Там буде власний паркінг, салон краси та фітнес-студія на території, рекреаційна зона зі спортивними та дитячами майданчиками і навіть пірсами для рибалок. Якісні котли, вікна, фасад та швейцарські ліфти: по два у кожному під'їзді. Повірте, це рівень", – зазначив Ростислав.



Разом із тим "Оселю парк" будують монолітно-каркасним методом. Це дозволяє вільно розпоряджатися площею. Якщо планування не підходить, його можна змінити, оскільки нема несучих стін.







Будинок утеплюють мінеральною ватою з вентильованим фасадом. Взимку він не пропускає холоду та не випускає тепла з помешкання, а влітку – підтримує комфортну температуру в кімнатах.







У квартирах будуть встановлені металопластикові вікна з шестикамерним профілем та двокамерним cклопакетом. Кожне помешкання обладнають індивідуальним опаленням. Житловий комплекс також матиме власну трансформаторну електропідстанцію з двома незалежними лініями живлення.







Любителі максимального комфорту та розкоші зможуть придбати в "Оселі парк" дворівнений пентхауз, який вирізнятиметься височенними стелями – 3,5 метра.







Чи варто доплачувати за елітне житло у Луцьку



"Якісне житло не може бути дешевим. Якщо ви хочете комфорту та надійності – доведеться доплатити. Але це вигідна інвестиція. Наприклад, купуючи сьогодні новий автомобіль, варто доплатити за кондиціонер? Звісно! Так само й тут", – розмірковує Ростислав Ганейчук.



Ріелтор наголосив, що ЖК "Оселя парк" зводять, використовуючи дорогі будівельні матеріали та обладнання (котли, ліфти). Зважаючи на вдале розташування, розвинуту інфраструктуру та рекреаційну зону, квартира у такому ЖК на вторинному ринку може суттєво вирости в ціні.



Разом із цим директор "Казкової оселі" Андрій Худоба повідомив, що вартість житла на етапі фундаменту попереднього ЖК "Світлий хутір" зросла від 10 тисяч гривень за квадрат до 26 тисяч на "вторинці".



"Така купівля може стати доволі вдалою інвестицією, – резюмував ріелтор. – Знаючи репутацію забудовника, жодних ризиків я не бачу".







Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна прочитати на сайті:



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