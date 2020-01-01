У Сумах невідомі в балаклавах викрали полковника ЗСУ





Як повідомили



"Сторожу назвалися співробітниками СБУ, після чого зайшли до кімнати гуртожитку за місцем проживання командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Полоуса, 1975 р. н." – йдеться в повідомленні.



Військового зв’язали, посадили до невстановленого автомобіля й поїхали в невідомому напрямку.



Нині ввели в дію поліцейську операцію "Перехоплення".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на четвер, 24 вересня, у Сумах невідомі викрали полковника Збройних сил України Юрія Полоуса.Як повідомили OBOZREVATEL джерела в правоохоронних органах, шестеро невідомих осіб у балаклавах зі зброєю через паркан проникли на територію Сумського національного аграрного університету."Сторожу назвалися співробітниками СБУ, після чого зайшли до кімнати гуртожитку за місцем проживання командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Полоуса, 1975 р. н." – йдеться в повідомленні.Військового зв’язали, посадили до невстановленого автомобіля й поїхали в невідомому напрямку.Нині ввели в дію поліцейську операцію "Перехоплення".

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