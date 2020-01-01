У Сумах невідомі в балаклавах викрали полковника ЗСУ
Сьогодні, 09:32
У ніч на четвер, 24 вересня, у Сумах невідомі викрали полковника Збройних сил України Юрія Полоуса.
Як повідомили OBOZREVATEL джерела в правоохоронних органах, шестеро невідомих осіб у балаклавах зі зброєю через паркан проникли на територію Сумського національного аграрного університету.
"Сторожу назвалися співробітниками СБУ, після чого зайшли до кімнати гуртожитку за місцем проживання командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Полоуса, 1975 р. н." – йдеться в повідомленні.
Військового зв’язали, посадили до невстановленого автомобіля й поїхали в невідомому напрямку.
Нині ввели в дію поліцейську операцію "Перехоплення".
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Як повідомили OBOZREVATEL джерела в правоохоронних органах, шестеро невідомих осіб у балаклавах зі зброєю через паркан проникли на територію Сумського національного аграрного університету.
"Сторожу назвалися співробітниками СБУ, після чого зайшли до кімнати гуртожитку за місцем проживання командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Полоуса, 1975 р. н." – йдеться в повідомленні.
Військового зв’язали, посадили до невстановленого автомобіля й поїхали в невідомому напрямку.
Нині ввели в дію поліцейську операцію "Перехоплення".
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Коментарі 1
Наверно спецслужбы без комментариев нагрянули по причине разворовывания бюджета. Менты были не в курсе, посему и план-перехват
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