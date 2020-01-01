Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО





Автопригода сталась 24-го вересня близько 9:00 на перехресті вулиць Шахтарської, - пише



В автомобілів – механічні пошкодження. За попередньою інформацією, потерпілих немає.



У виданні зазначають, що не дивлячись на те, що перехрестя регулюється світлофорами, аварії тут – не рідкість.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську зіткнулися бус Renault та легковик KIA.Автопригода сталась 24-го вересня близько 9:00 на перехресті вулиць Шахтарської, - пише Буг В автомобілів – механічні пошкодження. За попередньою інформацією, потерпілих немає.У виданні зазначають, що не дивлячись на те, що перехрестя регулюється світлофорами, аварії тут – не рідкість.

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