Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У Нововолинську зіткнулися бус Renault та легковик KIA.
Автопригода сталась 24-го вересня близько 9:00 на перехресті вулиць Шахтарської, - пише Буг.
В автомобілів – механічні пошкодження. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
У виданні зазначають, що не дивлячись на те, що перехрестя регулюється світлофорами, аварії тут – не рідкість.
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Автопригода сталась 24-го вересня близько 9:00 на перехресті вулиць Шахтарської, - пише Буг.
В автомобілів – механічні пошкодження. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
У виданні зазначають, що не дивлячись на те, що перехрестя регулюється світлофорами, аварії тут – не рідкість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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