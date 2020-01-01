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Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО

Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися бус Renault та легковик KIA.

Автопригода сталась 24-го вересня близько 9:00 на перехресті вулиць Шахтарської, - пише Буг.

В автомобілів – механічні пошкодження. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

У виданні зазначають, що не дивлячись на те, що перехрестя регулюється світлофорами, аварії тут – не рідкість.

Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО
Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО
Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО
Аварія на Волині: бус Renault зіткнувся з легковиком. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ
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